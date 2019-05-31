Что изменится в июне: нефть, газ, летний режим на КПВВ и правописание

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Еще в 2014 году активисты призывали не покупать российское топливо. Автозаправок "Лукойла", ТНК и "Роснефти" уже нет, а российский дизель - остается

С июня нефтепродукты из России будут поступать по новым правилам, тренды в повышении и снижении цен на газ для населения и промышленности поменяются местами, контрольные пункты на линии разграничения с неподконтрольными Киеву территориями заработают в летнем режиме, а также будет обнародован окончательный текст новой редакции "Украинского правописания".

Российские нефтепродукты без ограничений и запретов, но с политическим подтекстом

С 1 июня вступает в силу решение российского правительства о новом порядке экспорта ряда товаров, в частности, нефти и нефтепродуктов.

Украина не покупает российскую нефть уже достаточно давно, однако российские нефтепродукты (дизель) и сжиженный газ сейчас составляют до 40% украинского рынка.

Впрочем, как отмечают украинские обозреватели, о запрете или ограничении экспорта речь не идет. Просто специальные разрешения на продажу отныне компании-поставщики должны получать в министерстве экономического развития, а не у таможенников, как это было раньше.

"Не было (введено) никаких ограничений. На самом деле просто поменялся порядок выдачи разрешений на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также угля из РФ. Ранее эти разрешения выдавались приказом Таможенного комитета РФ, а сейчас эти функции перешли к Минэкономразвития. И ограничение может быть только по политическим причинам. Пока его нет, хотя оно может быть", - говорит Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Теоретически, говорят обозреватели, переходный этап можно использовать для того, чтобы дестабилизировать рынок и попробовать заработать на повышении цен на топливо.

Однако, с одной стороны, по подсчетам экспертов, Украина до 10 альтернативных маршрутов импорта горючего. А с другой - украинский рынок приносит российским нефтяникам в 2 млрд долларов в год, поэтому вряд ли кто-то захочет терять такой рынок.

Газ: для населения подорожает, для промышленности - подешевеет

Копірайт зображення UNIAN Image caption С началом сезона "профилактики" горячей воды газ для населения немного подорожает

С 1 июня цены на газ для населения вырастут до 5% по сравнению с майскими.

Согласно решению правительства, конечная цена газа для населения определяется как средняя для промышленности за предыдущий месяц, а в мае газ для промышленности вырос в цене.

Минимальная цена газа для промышленных потребителей, не имеющих долгов и покупают более 50 тыс. кубометров газа в месяц, составит в июне 6963,6 грн за тысячу кубов, включая НДС (или 5803 грн за тыс. кубов без НДС и транспортировки).

В целом цены на газ для промышленности на 7,6-7,9% ниже майских.

Примерно по такой же пропорции должны снизиться цены для населения в июле. Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев:

"Газ на международном рынке снова дешевеет. Благодаря этому, "Нафтогаз" в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%. Согласно решению правительства, цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующую в следующем месяце. Следовательно, в июле "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн за 1 тыс. куб м. (без НДС, транспортировки и распределения)", - написал Коболев.

Летний режим на КПВВ

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С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) переходят на летний режим работы.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Летом КПВВ будут работать с шести утра до восьми вечера.

Новое правописание - в действие

Копірайт зображення UNIAN Image caption Новую редакцию украинского правописания рекомендуют использовать сначала в общественной жизни, а потом - в школах

3 июня 2019 года будет официально обнародован финальный текст новой редакции "Украинского правописания" - на сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", - говорится в сообщении Минобразования.

Когда школы будут переходить на новое правописание, определят в "плане имплементации новой редакции "Украинского правописания", которое в настоящее время разрабатывается министерством.

И снова длинные выходные

Копірайт зображення UNIAN Image caption В июне украинцев снова ждут длинные выходные - по случаю Троицы и Дня Конституции

В июне у украинцев снова будут длинные выходные.

Троица приходится на воскресенье 16 июня, поэтому понедельник 17 июня будет нерабочим. Таким образом, выходные продлятся с 15 по 17 июня включительно.

Вторая тройка выходных, с 28 по 30 июня, предусмотрена по случаю Дня Конституции.

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