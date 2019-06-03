Копірайт зображення УНИАН Image caption Леонид Кучма почти четыре года представлял Украину на переговорах в Минске. В прошлом году он сообщил, что уходит

Второй президент Украины Леонид Кучма вернулся в трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом стало известно на его совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге.

По словам президента, он вместе с западными партнерами Украины достиг общей позиции - переговоры по поводу Донбасса в нормандской формате должны быть возобновлены, а Минский процесс - разблокирован.

Он добавил, что уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней контактной группы "во главе с Леонидом Кучмой".

"Я хотел, чтобы это был ведущий, профессиональный человек, которого уважают в Украине и не только", - сказал Зеленский.

Леонид Кучма в ответ на слова президента сказал, что "не мог не согласиться" на его предложение, ведь видит необходимость работать на благо Украины.

Владимир Зеленский отметил, что у украинской стороны есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию ситуации на Донбассе, которые она озвучит во время переговоров 5 июня.

При этом, заверил президент, "никто территорией и сувернитетом Украины торговать не собирается".

Петр Порошенко назначил Кучму официальным представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в феврале 2015 года.

Но еще до этого, летом 2014 года он впервые представлял Киев на мирных переговорах, которые тогда проходили в Донецке. Ведь минских соглашений в то время еще не было.

Леонида Кучму называли идеальным кандидатом на эту роль, ведь он мог на равных говорить практически со всеми представителями России, которых знал еще со времен своего президентства.

Почти четыре года он возглавлял делегацию Украины на этих переговорах, а в октябре 2018 года сообщил о завершении своей работы.

Он объяснил свое решение уйти тем, что достиг "критического возраста", поэтому хочет дать возможность поработать другим. Бывшему президенту в августе исполнилось 80 лет.

После Кучмы в Минске украинскую сторону представлял Евгений Марчук, однако после президентских выборов он заявил, что прекращает свою деятельность в этих переговорах.

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