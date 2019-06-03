Пьяные полицейские стреляли по бутылкам, а попали в ребенка. Драма в Киевской области

Копірайт зображення УНИАН

В выходные украинские соцсети всколыхнули подробности трагического события в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

Там в пятницу днем ​​местные полицейские в нетрезвом состоянии попали из огнестрельного оружия в голову пятилетнему Кириллу. Как говорят следователи, это произошло, когда представители полиции развлекались и стреляли по бутылкам.

Имен полицейских правоохранители не называют.

Сейчас они задержаны и ожидают избрания меры пресечения.

Мальчик находится в больнице в Киеве в тяжелом состоянии.

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Что произошло?

В пятницу, 31 мая, в реанимацию больницы в Переяславе-Хмельницком попал мальчик с тяжелым ранением головы.

Как сообщило Государственное бюро расследований (ГБР), работники полиции сначала установили, что мальчик, якобы, "по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы", когда играл вместе с другими детьми возле своего дома.

Однако потом, когда врачи сделали мальчику операцию и обнаружили огнестрельное ранение головы, полицейские "провели дополнительный осмотр места происшествия" и нашли гильзы от патронов и банки.

После этого под подозрение попали двое полицейских Переяслава-Хмельницкого. У них дома провели обыски и изъяли "патроны и другое оружие".

Впоследствии ГБР сообщило им о подозрении, обвинив в неосторожном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

По закону, в случае если их признают виновными, им может грозить наказание общественными работами на срок от 150 до 240 часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Полицейские навеселе

Копірайт зображення УНИАН Image caption Дети играли недалеко от дома, когда прогремели выстрелы

Как сообщили ВВС News Украина в ГБР, следователи установили, что в пятницу после обеда двое полицейских "отдыхали и употребляли спиртные напитки во дворе частного сектора".

"Во время отдыха мужчины договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были установлены в виде мишеней напротив участка местности, где могли находиться посторонние люди", - рассказала нам в комментарии пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Несмотря на то, что такими действиями они могли нанести вред гражданам..., они продолжили стрелять. Во время выстрелов, примерно в 15:30, полицейские, действуя с преступной неосторожностью, попали в ребенка", - отмечает она.

Сначала председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что полицейские были "не на службе и без табельного оружия".

Однако в ГБР эту информацию подтвердить пока не смогли.

"Пока не установлено, какое именно это было оружие. Досудебное расследование продолжается", - сказала Иванова.

Признали ли свою вину полицейские, в ГБР также сообщить отказались.

В понедельник в Голосеевском суде Киева мужчинам избирают меру пресечения.

Прокуратура Киевской области говорит, что будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте и отстранении от занимаемых должностей.

Что с мальчиком?

В центральную районную больницу в Переяславе-Хмельницком мальчика привезли с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости.

Оттуда реанимобилем его транспортировали в медучреждение в Киеве - учитывая тяжесть травмы. Там ему провели повторную операцию.

Главный врач Киевского городского центра детской нейрохирургии Александр Гончарук рассказал журналистам, что состояние мальчика - очень тяжелое.

"Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких... Поврежден мозг, левое полушарие. По протоколам это принято называть "боевая травма", которая предусматривает максимальную резекцию кистровых структур. То есть, пришлось удалить половину черепа, чтобы отекшему мозгу было куда деваться", - рассказал Гончарук.

"Делать какие-то прогнозы сейчас невозможно", - добавил он.

Бабушка Кирилла рассказала в комментарии "Громадському", что ребенка привезли в киевскую больницу вечером 1 июня и почти сразу прооперировали:

"В 12 ночи его забрали на операцию, в 2:40 его должны были с операции вывезти, а потом только через полтора часа врачи вышли к нам. Все, что они могут сказать, это только два слова: "Очень тяжелый", - рассказала женщина.

Она также сообщила, что в больницу приезжало руководство полиции, а о подозреваемых сказала так:

"Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что не знают, кто это сделал. Они были до потери сознания пьяны. Просто развлекались".

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