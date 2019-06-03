Конкурс на спикера Зеленского выиграла Юлия Мендель. Кто она?

Копірайт зображення Юлия Мендель/Facebook Image caption Юлия Мендель работала на украинских телеканалах, в частности ICTV, "Интере" и "Эспрессо"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своей пресс-секретаршей.

Указ об этом появился на сайте президента в понедельник.

Назначению предшествовал публичный конкурс, в котором участвовали тысячи претендентов. Он длился около месяца.

Юлия Мендель уже сама прокомментировала новость. "Если хочешь перемен - бери и делай. Рада присоединиться к команде Владимира Зеленского. Сделаем все возможное, чтобы быть как можно более открытыми для людей и для медиа", - цитирует ее сайт президента.

Кто такая Юлия Мендель

32-летняя Юлия Мендель родилась в Херсонской области. Училась в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Имеет научную степень кандидата филологических наук.

Работала на украинских телеканалах, в частности ICTV, "Интере" и "Эспрессо".

Она также сотрудничала как журналист с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

В последнее время работала консультантом по коммуникациям во Всемирном банке.

Копірайт зображення УНИАН Image caption В команде Зеленского говорят, что в конкурсе участвовали 4 тысячи человек

Конкурс на должность спикера Зеленского объявили 30 апреля. В нем участвовали почти 4 тысячи претендентов.

Кандидаты должны знать как минимум три языка, иметь опыт в журналистике или публичной сфере и, в случае необходимости, "работать 24/7".

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