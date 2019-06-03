Конкурс на спикера Зеленского выиграла Юлия Мендель. Кто она?
Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своей пресс-секретаршей.
Указ об этом появился на сайте президента в понедельник.
Назначению предшествовал публичный конкурс, в котором участвовали тысячи претендентов. Он длился около месяца.
Юлия Мендель уже сама прокомментировала новость. "Если хочешь перемен - бери и делай. Рада присоединиться к команде Владимира Зеленского. Сделаем все возможное, чтобы быть как можно более открытыми для людей и для медиа", - цитирует ее сайт президента.
Кто такая Юлия Мендель
32-летняя Юлия Мендель родилась в Херсонской области. Училась в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.
Имеет научную степень кандидата филологических наук.
Работала на украинских телеканалах, в частности ICTV, "Интере" и "Эспрессо".
Она также сотрудничала как журналист с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.
В последнее время работала консультантом по коммуникациям во Всемирном банке.
Конкурс на должность спикера Зеленского объявили 30 апреля. В нем участвовали почти 4 тысячи претендентов.
Кандидаты должны знать как минимум три языка, иметь опыт в журналистике или публичной сфере и, в случае необходимости, "работать 24/7".