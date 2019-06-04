Смерть 5-летнего Кирилла: оставят ли под стражей переяславских полицейских
В понедельник Голосеевский райсуд избирает меру пресечения для двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, когда он играл в своем дворе в Переяславе-Хмельницком.
Прокуратура накануне переквалифицировала дело с "неосторожного причинения тяжкого телесного повреждения" на "умышленное убийство".
• Пьяные полицейские стреляли по бутылкам, а попали в ребенка. Драма в Киевской области
Также в прокуратуре говорят, что будут настаивать на содержании подозреваемых под стражей. Ранее речь шла о круглосуточном домашнем аресте и отстранении от занимаемых должностей.
Как передает корреспондент BBC News Украина из зала суда, там уже собрались десятки журналистов - дело вызвало огромный резонанс.
Судебное заседание уже началось. Каждому из двух задержанных полицейских меру пресечения будут избирать отдельно.
Прокуроры утверждают, что выстрелы, которые привели к смерти мальчика, произвел лейтенант Иван Приходько.
В то же время обоих полицейских предлагают арестовать и держать под стражей 60 дней.
А их адвокаты говорят, что умысел убить мальчика не доказан, поэтому дело нельзя переквалифицировать на убийство.
Смерть мальчика
5-летний Кирилл Тлявов скончался в понедельник вечером.
Три дня врачи боролись за жизнь мальчика.
Он перенес сложную операцию на мозге, после чего находился в реанимации на искусственной вентиляции легких.
В конце концов, травма оказалась несовместимой с жизнью.
"Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости", - написал президент Владимир Зеленский в Facebook.
"Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - пообещал он.
Поздно вечером в понедельник состоялся митинг под МВД в Киеве, на котором требовали привлечь к ответственности всех причастных, а также - отставки министра Арсена Авакова.
В итоге к митингующим вышли глава Нацполиции Сергей Князев и руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов.
Последний заявил о своей отставке и попросил перевести его на Донбасс.
"Я как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в горячую точку нашего государства, а именно - место проведения ООС", - сообщил Дмитрий Ценов.
А в Генпрокуратуре заявили, что после смерти мальчика подозрение полицейским переквалифицировали на умышленное убийство ребенка из хулиганских побуждений, за которое предусмотрено от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Что произошло?
В пятницу, 31 мая, в реанимацию больницы в Переяславе-Хмельницком попал мальчик с тяжелым ранением головы.
Как сообщило Государственное бюро расследований (ГБР), работники полиции сначала установили, что мальчик, якобы, "по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы", когда играл вместе с другими детьми возле своего дома.
Однако потом, когда врачи сделали мальчику операцию и обнаружили огнестрельное ранение головы, полицейские "провели дополнительный осмотр места происшествия" и нашли гильзы от патронов и банки.
После этого под подозрение попали двое полицейских Переяслава-Хмельницкого. У них дома провели обыски и изъяли "патроны и другое оружие".
Впоследствии ГБР сообщило им о подозрении, обвинив в неосторожном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
Полицейские навеселе
Как сообщили ВВС News Украина в ГБР, следователи установили, что в пятницу после обеда двое полицейских "отдыхали и употребляли спиртные напитки во дворе частного сектора".
"Во время отдыха мужчины договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были установлены в виде мишеней напротив участка местности, где могли находиться посторонние люди", - рассказала нам в комментарии пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
"Несмотря на то, что такими действиями они могли нанести вред гражданам..., они продолжили стрелять. Во время выстрелов, примерно в 15:30, полицейские, действуя с преступной неосторожностью, попали в ребенка", - отмечает она.
Сначала председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что полицейские были "не на службе и без табельного оружия".
Однако в ГБР эту информацию подтвердить не смогли.
"Пока не установлено, какое именно это было оружие. Досудебное расследование продолжается", - сказала Иванова в понедельник.
До сих пор не установлено, из какого именно оружия убили Кирилла, который играл во дворе.
Его родственники утверждают, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.