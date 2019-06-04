Смерть 5-летнего Кирилла: оставят ли под стражей переяславских полицейских

Image caption Один из задержанных переяславских полицейских в суде

В понедельник Голосеевский райсуд избирает меру пресечения для двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, когда он играл в своем дворе в Переяславе-Хмельницком.

Прокуратура накануне переквалифицировала дело с "неосторожного причинения тяжкого телесного повреждения" на "умышленное убийство".

• Пьяные полицейские стреляли по бутылкам, а попали в ребенка. Драма в Киевской области

Также в прокуратуре говорят, что будут настаивать на содержании подозреваемых под стражей. Ранее речь шла о круглосуточном домашнем аресте и отстранении от занимаемых должностей.

Как передает корреспондент BBC News Украина из зала суда, там уже собрались десятки журналистов - дело вызвало огромный резонанс.

Судебное заседание уже началось. Каждому из двух задержанных полицейских меру пресечения будут избирать отдельно.

Прокуроры утверждают, что выстрелы, которые привели к смерти мальчика, произвел лейтенант Иван Приходько.

В то же время обоих полицейских предлагают арестовать и держать под стражей 60 дней.

А их адвокаты говорят, что умысел убить мальчика не доказан, поэтому дело нельзя переквалифицировать на убийство.

Смерть мальчика

Копірайт зображення Иван Пишта Image caption В понедельник состоялся митинг под МВД в Киеве, на котором требовали привлечь к ответственности всех причастных к убийству ребенка, а также - отставки министра Арсена Авакова

5-летний Кирилл Тлявов скончался в понедельник вечером.

Три дня врачи боролись за жизнь мальчика.

Он перенес сложную операцию на мозге, после чего находился в реанимации на искусственной вентиляции легких.

В конце концов, травма оказалась несовместимой с жизнью.

"Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости", - написал президент Владимир Зеленский в Facebook.

"Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - пообещал он.

Поздно вечером в понедельник состоялся митинг под МВД в Киеве, на котором требовали привлечь к ответственности всех причастных, а также - отставки министра Арсена Авакова.

В итоге к митингующим вышли глава Нацполиции Сергей Князев и руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Последний заявил о своей отставке и попросил перевести его на Донбасс.

"Я как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в горячую точку нашего государства, а именно - место проведения ООС", - сообщил Дмитрий Ценов.

А в Генпрокуратуре заявили, что после смерти мальчика подозрение полицейским переквалифицировали на умышленное убийство ребенка из хулиганских побуждений, за которое предусмотрено от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Что произошло?

В пятницу, 31 мая, в реанимацию больницы в Переяславе-Хмельницком попал мальчик с тяжелым ранением головы.

Как сообщило Государственное бюро расследований (ГБР), работники полиции сначала установили, что мальчик, якобы, "по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы", когда играл вместе с другими детьми возле своего дома.

Однако потом, когда врачи сделали мальчику операцию и обнаружили огнестрельное ранение головы, полицейские "провели дополнительный осмотр места происшествия" и нашли гильзы от патронов и банки.

После этого под подозрение попали двое полицейских Переяслава-Хмельницкого. У них дома провели обыски и изъяли "патроны и другое оружие".

Впоследствии ГБР сообщило им о подозрении, обвинив в неосторожном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Полицейские навеселе

Как сообщили ВВС News Украина в ГБР, следователи установили, что в пятницу после обеда двое полицейских "отдыхали и употребляли спиртные напитки во дворе частного сектора".

"Во время отдыха мужчины договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были установлены в виде мишеней напротив участка местности, где могли находиться посторонние люди", - рассказала нам в комментарии пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Несмотря на то, что такими действиями они могли нанести вред гражданам..., они продолжили стрелять. Во время выстрелов, примерно в 15:30, полицейские, действуя с преступной неосторожностью, попали в ребенка", - отмечает она.

Сначала председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что полицейские были "не на службе и без табельного оружия".

Однако в ГБР эту информацию подтвердить не смогли.

"Пока не установлено, какое именно это было оружие. Досудебное расследование продолжается", - сказала Иванова в понедельник.

До сих пор не установлено, из какого именно оружия убили Кирилла, который играл во дворе.

Его родственники утверждают, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.

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