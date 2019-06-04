Напавшие на Гандзюк признали вину и готовы понести наказание
3 июня в поселке Покровское Днепропетровской области состоялось первоначальное судебное заседание по делу обвиняемых в нападении на активистку и и. о. управляющей делами исполкома Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.
Во время этого заседания суд должен был рассмотреть соглашения, подписанные обвиняемыми со следствием.
В нападении обвиняют Сергея Торбина, Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова. Всех пятерых доставили в зал суда.
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Заседание в Покровском районном суде продолжалось более 9 часов с небольшими перерывами, начиная с 13:30.
Сначала суд рассмотрел ходатайство и жалобы от представителей Владислава Мангера - председателя Херсонского облсовета, которого подозревают в заказе нападения на Гандзюк.
Адвокаты просили отменить решение прокуроров об отдельном производстве дела организаторов и дела исполнителей преступления.
Однако суд оставил ходатайство представителей Мангера без рассмотрения, сославшись на то, что данные лица не являются участниками процесса, а предмет ходатайств вообще не касается этого заседания.
После этого прокурор Наталья Калита зачитала обвинения, выдвинутые против каждого исполнителя, а также обстоятельства, при которых планировалось и осуществлялось нападение на Гандзюк.
В зависимости от роли каждого обвиняемого в совершенном преступлении и квалификации статей была определена предлагаемая мера наказания.
Организатору группы исполнителей Сергею Торбину обвинение просит дать шесть лет лишения свободы. Такой же срок должен получить непосредственный исполнитель - Никита Грабчук.
Соучастники нападения Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский могут отбыть за решеткой по четыре года, а Виктор Горбунов - три года.
Все обвиняемые в полной мере признали свою вину: как в подписанных ранее соглашениях, так и непосредственно в зале суда.
6 июня в 14:00 в Покровском районном суде обвиняемым огласят приговор.