Image caption Задержанные - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько

Обоих полицейских - лейтенанта Ивана Приходько и старшего сержанта Владимира Петровца, - подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла из Переяслава-Хмельницкого, арестовали на 60 суток без права залога.

При этом защита каждого из них настаивает, что неизвестно, кто именно попал в мальчика. Оба задержанных свою вину отрицают.

Арест Приходько

Меру пресечения каждому из задержанных избирали отдельно.

Первым арестовали Ивана Приходько - суд избрал ему меру пресечения в виде содержание под стражей на 60 дней.

Image caption Лейтенант Иван Приходько в зале суда. Прокуроры утверждают, что именно он сделал выстрел, который стал смертельным для мальчика

Прокуратура накануне переквалифицировала дело с "неосторожного причинения тяжкого телесного повреждения" на "умышленное убийство".

В прокуратуре решили настаивать на содержании подозреваемых под стражей, хотя речь шла о круглосуточном домашнем аресте и отстранении от занимаемых должностей.

Как передал корреспондент BBC News Украина из зала суда, там собрались десятки журналистов - дело вызвало огромный резонанс. Во вторник активисты объявили проведение акций возле управления МВД в каждом городе.

Прокуроры утверждали, что выстрелы, которые привели к смерти мальчика, произвел лейтенант Иван Приходько.

Его адвокаты настаивали, что умысел убить мальчика не доказан, поэтому дело нельзя переквалифицировать на убийство.

"По состоянию на сейчас, нет ни одного документа или источника, доказывающих вину этого лица", - заявил один из адвокатов.

"Никто не может сказать, кто сделал выстрел", - добавил он.

Защита задержанного полицейского просила отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров относительно меры пресечения и избрать ему домашний арест.

Image caption Ивана Приходько выводят из зала суда

Сам полицейский отрицает, что стрелял в направлении ребенка.

"Я сам отец двоих детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в этом направлении", - сказал Иван Приходько в зале суда перед оглашением решения о мере пресечения.

Второй задержанный

Image caption Старший сержант Владимир Петровец настаивает, что не стрелял

По другому задержанному полицейскому - Владимиру Петровцу - меру пресечения рассматривали позже.

Его адвокат отметил, что подзащитный - участник боевых действий на востоке Украины.

В то же время прокуроры озвучили свою версию: "На отдыхе [Петровец] стрелял по железным банкам с Приходько. Рядом находилось место, где проводили время несовершеннолетние лица".

"Оружие, из которого стреляли и ранили ребенка, еще не нашли", - добавил прокурор.

Image caption Один из задержанных переяславских полицейских в суде

"Против Петровца нет ни одного доказательства, что он совершал хоть один выстрел", - заявил его адвокат.

"Владимир не стрелял... Ни одного доказательства не существует, что Владимир причастен к лишению жизни ребенка", - отметил защитник.

И добавил: "Один человек погиб от одной пули. Не могут быть виноваты в этом два человека".

"Я не стрелял", - уверял в суде сам Владимир Петровец.

В итоге ему также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Статья не предусматривает внесения залога для обоих подозреваемых.

Прокурор сообщил, что оба подозреваемых отказались от медицинской экспертизы о состоянии их опьянения.

Смерть мальчика

Копірайт зображення Иван Пишта Image caption В понедельник состоялся митинг под МВД в Киеве, на котором требовали привлечь к ответственности всех причастных к убийству ребенка, а также - отставки министра Арсена Авакова

5-летний Кирилл Тлявов скончался в понедельник вечером.

Три дня врачи боролись за жизнь мальчика.

Он перенес сложную операцию на мозге, после чего находился в реанимации на искусственной вентиляции легких.

В конце концов, травма оказалась несовместимой с жизнью.

"Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости", - написал президент Владимир Зеленский в Facebook.

"Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - пообещал он.

Поздно вечером в понедельник состоялся митинг под зданием МВД в Киеве, на котором требовали привлечь к ответственности всех причастных, а также - отставки министра Арсена Авакова.

Копірайт зображення Елена Максименко

В итоге к митингующим вышли глава Нацполиции Сергей Князев и руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Последний заявил о своей отставке и попросил перевести его на Донбасс.

"Я как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в горячую точку нашего государства, а именно - место проведения ООС", - сообщил Дмитрий Ценов.

А в Генпрокуратуре заявили, что после смерти мальчика подозрение полицейским переквалифицировали на умышленное убийство ребенка из хулиганских побуждений, за которое предусмотрено от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Что произошло?

В пятницу, 31 мая, в реанимацию больницы в Переяславе-Хмельницком попал мальчик с тяжелым ранением головы.

Как сообщило Государственное бюро расследований (ГБР), работники полиции сначала установили, что мальчик, якобы, "по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы", когда играл вместе с другими детьми возле своего дома.

Однако потом, когда врачи сделали мальчику операцию и обнаружили огнестрельное ранение головы, полицейские "провели дополнительный осмотр места происшествия" и нашли гильзы от патронов и банки, по которым стреляли подозреваемые.

После этого под подозрение попали двое полицейских из Переяслава-Хмельницкого. У них дома провели обыски и изъяли "патроны и другое оружие".

Впоследствии ГБР сообщило им о подозрении, обвинив в неосторожном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Полицейские навеселе

Как сообщили ВВС News Украина в ГБР, следователи установили, что в пятницу после обеда двое полицейских "отдыхали и употребляли спиртные напитки во дворе частного сектора".

"Во время отдыха мужчины договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были установлены в виде мишеней напротив участка местности, где могли находиться посторонние люди", - рассказала нам в комментарии пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Несмотря на то, что такими действиями они могли нанести вред гражданам, они продолжили стрелять. Во время выстрелов, примерно в 15:30, полицейские, действуя с преступной неосторожностью, попали в ребенка", - отмечает она.

Сначала председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что полицейские были "не на службе и без табельного оружия".

Однако в ГБР эту информацию подтвердить не смогли.

"Пока не установлено, какое именно это было оружие. Досудебное расследование продолжается", - сказала Иванова в понедельник.

До сих пор не установлено, из какого именно оружия убили Кирилла, который играл во дворе.

Его родственники утверждают, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.

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