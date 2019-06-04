Копірайт зображення Тетяна Тлявова/Facebook Image caption Мать Кирилла поделилась последним фото своего погибшего сына

В понедельник вечером скончался 5-летний Кирилл, которого еще в пятницу ранили полицейские в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

31 мая днем ​​в Переяславе-Хмельницком местные полицейские в нетрезвом состоянии попали из огнестрельного оружия в голову ребенку. Как говорят следователи, это произошло, когда представители полиции развлекались и стреляли по бутылкам.

Уже названы имена подозреваемых. Их задержали и избирают меру пресечения.

Глава Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил направить его для прохождения службы на Донбасс.

"Генерал Ценов час назад обратился ко мне с рапортом об отставке, он был согласован и мной будет принято такое кадровое решение", - отметил на брифинге вчера вечером глава Национальной полиции Сергей Князев.

Он выразил соболезнования родным умершего ребенка.

Мать Кирилла на своей странице в Facebook поделилась последним фото своего погибшего сына.

Социальные сети сходятся во мнении о необходимости наказания виновных в преступлении, однако бурно обсуждают, связана ли эта трагедия, как некоторые говорят, с провалом реформы полиции.

"Потемкинская деревня, видимость реформы"

Блогер Антон Ходза считает трагедию следствием отсутствия реальной реформы полиции: "МВД не хотело и не стало меняться. На старую мусорскую систему натянули бантик патрульной полиции и худо-бедно проработали 5 лет".

"Круговая порука осталась. Крышевание осталось. Решалово осталось", - написал блогер.

Развивает эту мысль журналистка Ольга Худецкая.

Пользователь Богдан Гдаль считает, что даже в тех местах, где был отбор в ряды новой полиции, "позитивный эффект от реформы сводится на нет".

Журналист Сергей Щербина считает, что именно "полицейских за такое надо закрыть со всей строгостью. Потому что они несут повышенную социальную ответственность".

Паблик "Баба и кот" призывает к ответственности самого министра внутренних дел Арсена Авакова. Министр же такие обвинения не комментирует.

Народный депутат от Радикальной Партии Игорь Мосийчук призывает к наказанию не только полицейских, совершивших убийство, но и их коллег, которые "хотели скрыть это чудовищное преступление".

Бывший военный, а ныне полицейский Василий Корьяк пишет в Facebook, что всегда боялся вызова на преступление, жертвой которого стал ребенок.

"Не стоит обобщать"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев во время передачи новых автомобилей патрульным полицейским в Киеве

Представитель МВД Артем Шевченко обращает внимание на то, что новая полиция, в отличие от старой милиции, имеет "нулевую толерантность к подозреваемым в погонах".

Народный депутат Борислав Береза призывает не обобщать преступление нескольких полицейских со всей правоохранительной системой.

"Это не только демотивирует полицейских, которые честно выполняют свой долг, но и запускает абсолютно неправильный посыл. Не делайте из гибели ребенка политическую технологию", - написал он.

Нардеп привел также несколько примеров героических поступков полицейских в разных регионах Украины.

Необходимость изменений

Пользователь Владимир Кухар говорит о том, что "в основе общества - тысячи таких обезбашенных ментов. Тысячи ушлых прокуроров. Тысячи заточенных на зароблялово судей".

"Мы можем поменять еще пять или десять ротаций министров или руководителей областных управлений. Но вы понимаете, что чтобы добраться до основ этого всего, надо поменять раз сто. Или? Или что еще надо сделать?", - говорит он.

Журналистка Екатерина Лисунова считает, что "все тяжелые трагедии должны стать прецедентами, должны вести за собой обязательные изменения".

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