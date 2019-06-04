В Херсонской области скандал из-за гибели работников птицефабрики

Image caption Чернобаевская птицефабрика

Общественный резонанс в Херсонской области вызвала гибель двух работников птицефабрики "Чернобаевская" (агрохолдинг "Авангард") в селе Восточное вблизи Херсона.

Несчастный случай произошел 31 мая во время работ в канализационном коллекторе на территории предприятия. По предварительным данным, работу выполняли три человека, двое из них погибли. Пострадавшие отравились клоачным газом, который скопился в колодце.

О трагедии стало известно только 2 июня, когда информация стала активно распространяться в соцсетях. Тогда же на официальном сайте птицефабрики появилась информация о том, что на место несчастного случая сразу вызвали полицию и сотрудников ГУ ГСЧС.

Также сообщается, что создали комиссию по расследованию несчастного случая. В нее входят представители родственников погибших, государственных органов и учреждений.

Скрыть несчастный случай?

Однако херсонские активисты ставят под сомнение эти данные. Они настаивают, что администрация предприятия пыталась скрыть несчастный случай. Первоначально из-за того, что предприятие целых два дня тянуло с обнародованием информации о трагедии, ведь случай произошел еще в пятницу утром.

Поэтому активисты инициировали собственное расследование. Говорят, что именно благодаря их усилиям дело получило огласку, и было открыто уголовное производство.

3 июня активисты, журналисты и другие неравнодушные граждане собрались под стенами Херсонской ОГА и ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Копірайт зображення ХОДА

По словам одного из инициаторов собрания, Константина Шульги, от руководителей ответственных ведомств они требуют обеспечить проведение качественного и непредвзятого расследования, отстранение от обязанностей руководителя птицефабрики на время расследования и привлечение его к ответственности.

"По нашей информации, руководитель не собирался оформлять несчастный случай как связанный с производством, - говорит Константин Шульга. - Более того, он собирался его вообще скрыть, представить как естественную смерть от сердечного приступа. Также нам известно, что один из погибших не был официально трудоустроен на птицефабрике".

Поэтому активисты требуют от начальника ГУ Нацполиции, а также от ГУ Гоструда расследовать еще и факт сокрытия несчастного случая, а также факты нелегального трудоустройства работников на предприятии.

Копірайт зображення Татьяна Назаренко Image caption Херсонский активист Константин Шульга

Во время встречи с журналистами и общественностью, заместитель начальника ГУ Гоструда в Херсонской области Владимир Бондарчук сообщил, что в тот день проводились работы по замене насосов, перекачивающих фекалии, в колодце глубиной 6-7 метров.

Работники выполняли работы повышенной опасности без средств индивидуальной защиты. Один из погибших был сотрудником охранной фирмы, обслуживающей птицефабрику.

Остальные обстоятельства и причины в ведомстве обещают обнародовать после завершения специального расследования в 10-дневный срок.

"В ходе расследования органами Гоструда будет также проведена внеплановая проверка предприятия на предмет соблюдения требований законодательства по охране труда", - сообщил Владимир Бондарчук.

В проведении качественного и непредвзятого расследования заверили и начальник ГУ Нацполиции Херсонской области Артур Мериков, и его заместитель Николай Вербицкий.

Копірайт зображення ХОДА Image caption Временно исполняющий обязанности председателя облгосадминистрации Дмитрий Бутрий (слева) и заместитель начальника ГУ Гоструда в Херсонской области Владимир Бондарчук

"31 мая нами было открыто уголовное производство по ст. 272, ч.2 "Нарушение требований безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" КПК Украины". В рамках следствия уже назначен ряд экспертиз и направлено представление в суд о временном доступе к документам предприятия", - говорит глава ведомства.

Руководство Херсонской облгосадминистрации обещает координировать совместные действия в расследовании несчастного случая.

В 2016 году на территории этого же предприятия при подобных обстоятельствах погиб 20-летний парень. В ходе расследования выяснилось, что пострадавший выполнял работы на птицефабрике без оформления трудовых отношений, поэтому случай не связан с производством.

Выводы свелись к тому, что пострадавший решил сделать селфи на куче навоза, в результате чего и погиб.

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