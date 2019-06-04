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Говоря о ситуации с убийством 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, в котором подозревают полицейских, бывшая руководительница Нацполиции Хатия Деканоидзе сказала, что на месте действующего главы ведомства подала бы в отставку.

"Если бы я была начальником Нацполиции или министром, я бы смотрела на это с точки зрения моральной и политической ответственности - я бы ушла", - сказала Деканоидзе в комментарии BBC News Украина.

"То, что произошло, и информация, которую я читала вчера и сегодня, - для меня это шок", - добавила она.

Комментируя критику реформы полиции, которая в последние дни звучит со всех сторон, Хатия Деканоидзе отметила, что не считает изменения, которые претерпели правоохранительные органы, полноценной реформой.

"Я не думаю, что это вообще реформа, ведь всякая незавершенная реформа - это полуфабрикат, а не реформа", - говорит бывшая руководительница Нацполиции.

По ее словам, с 2015-2016 годов, когда в Украине начала работать Патрульная полиция, никаких дальнейших изменений в реформировании правоохранительной системы не произошло.

"Нереформированная Генпрокуратура, нереформированная Служба безопасности, криминальная полиция... На местах не сменился ни один начальник области, всюду остались старые люди, которые работали в старой системе", - говорит Деканоидзе.

Она добавила, что большие надежды возлагает на нового президента, будущий состав Верховной Рады и на то, что они доведут реформу правоохранительной системы до конца.

Хатия Деканоидзе возглавляла Национальную полицию с 2015 по 2016 год, после своей отставки вернулась в Грузию.

Что произошло в Переяславе-Хмельницком

Копірайт зображення Елена Максименко

В пятницу, 31 мая, в реанимацию больницы в Переяславе-Хмельницком попал мальчик с тяжелым ранением головы.

Сначала, как сообщило Государственное бюро расследований (ГБР), работники полиции установили, что мальчик, якобы, "по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы", когда играл вместе с другими детьми возле своего дома.

Однако потом, когда врачи сделали мальчику операцию и обнаружили огнестрельное ранение головы, полицейские "провели дополнительный осмотр места происшествия" и нашли гильзы от патронов и металлические банки, по которым стреляли.

После этого под подозрение попали двое полицейских из Переяслава-Хмельницкого. У них дома провели обыски, изъяв "патроны и другое оружие".

Впоследствии ГБР сообщило им о подозрении, обвинив в неосторожном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Позже дело переквалифицировали на "умышленное убийство". 4 июня обоих полицейских арестовали.

Image caption Задержанные - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько

Как сообщили ВВС News Украина в ГБР, следователи установили, что в пятницу после обеда двое полицейских "отдыхали и употребляли спиртные напитки во дворе частного сектора".

"Во время отдыха мужчины договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были установлены в виде мишеней напротив участка местности, где могли находиться посторонние люди", - рассказала нам в комментарии пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Несмотря на то, что такими действиями они могли нанести вред гражданам, они продолжили стрелять. Во время выстрелов, примерно в 15:30, полицейские, действуя с преступной неосторожностью, попали в ребенка", - отмечает она.

Три дня врачи боролись за жизнь мальчика. Он перенес сложную операцию на мозге, после чего находился в реанимации на искусственной вентиляции легких.

В конце концов, травма оказалась несовместимой с жизнью.

Дело вызвало в Украине огромный резонанс - во вторник активисты объявили проведение акций возле управлений МВД в каждом городе. Часть из них призывают подать в отставку министра внутренних дел и начальника Нацполиции.

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