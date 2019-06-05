У Зеленского пока нет должности для Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует назначать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на какую-либо государственную должность.
Об этом он заявил грузинским журналистам, передает "Интерфакс".
"На этом этапе мы не рассматриваем возможность предоставления ему какой-либо государственной должности", - сказал Зеленский во время встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Брюсселе.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила, что президент пока не видит экс-главу Грузии на госдолжности.
"Не только президент Зеленский, но и весь мир внимательно наблюдали за изменениями, которые происходили в Грузии при правлении Саакашвили. Опыт Грузии будет интересен Украине. И речь не только о Саакашвили", - сказала Мендель.
Отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию, она сказала, что президент Украины восстановил его украинское гражданство, "другие шаги должны сделать представители правоохранительных структур".
Еще до победы на выборах Владимир Зеленский одобрительно высказывался о Саакашвили.
На вопрос журналистов о том, планирует ли он сотрудничать с бывшим президентом Грузии в случае победы, Зеленский ответил, что он "защищает демократию в Европе и имеет хороший опыт борьбы с коррупцией".
Будущее в Украине
После возвращения в Украину Михеил Саакашвили заявил, что не претендует на государственные должности в Украине и не будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду.
"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти в Украине", - сказал экспрезидент Грузии.
Позже в интервью ТСН Саакашвили уточнил, что хотел бы "создать площадку для новых идей" в Украине.
"Я хочу быть Стивом Джобсом украинской политики в вопросе генерирования идей", - сказал он.
В то же время 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его партия "Удар" идет на выборы, а бывшему главе Одесской облгосадминистрации предложил стать председателем политсилы.
Дела против экспрезидента
В 2014 году в Грузии Саакашвили фигурировал в статусе подозреваемого по делам о растрате бюджетных средств и превышении полномочий на посту президента.
5 января 2018 года суд Тбилиси признал его виновным в превышении полномочий. Суд считает, что он нарушил закон, когда в 2009 году помиловал четырех полицейских, виновных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы.
В июне 2018 года суд Тбилиси признал Саакашвили виновным в организации избиения депутата Валерия Гелашвили в 2005 году якобы за критику в его адрес и приговорил экс-президента к шести годам лишения свободы.
Грузия несколько раз обращалась к Украине, где находился Саакашвили, с просьбой о его задержании и экстрадиции, но получала отказ.