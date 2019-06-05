У Зеленского пока нет должности для Саакашвили

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует назначать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на какую-либо государственную должность.

Об этом он заявил грузинским журналистам, передает "Интерфакс".

"На этом этапе мы не рассматриваем возможность предоставления ему какой-либо государственной должности", - сказал Зеленский во время встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Брюсселе.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила, что президент пока не видит экс-главу Грузии на госдолжности.

"Не только президент Зеленский, но и весь мир внимательно наблюдали за изменениями, которые происходили в Грузии при правлении Саакашвили. Опыт Грузии будет интересен Украине. И речь не только о Саакашвили", - сказала Мендель.

Отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию, она сказала, что президент Украины восстановил его украинское гражданство, "другие шаги должны сделать представители правоохранительных структур".

Еще до победы на выборах Владимир Зеленский одобрительно высказывался о Саакашвили.

На вопрос журналистов о том, планирует ли он сотрудничать с бывшим президентом Грузии в случае победы, Зеленский ответил, что он "защищает демократию в Европе и имеет хороший опыт борьбы с коррупцией".

Будущее в Украине

После возвращения в Украину Михеил Саакашвили заявил, что не претендует на государственные должности в Украине и не будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду.

"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти в Украине", - сказал экспрезидент Грузии.

Позже в интервью ТСН Саакашвили уточнил, что хотел бы "создать площадку для новых идей" в Украине.

Копірайт зображення Reuters Image caption Саакшвили вернулся в Украину 29 мая - на следующий день после решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему гражданство

"Я хочу быть Стивом Джобсом украинской политики в вопросе генерирования идей", - сказал он.

В то же время 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его партия "Удар" идет на выборы, а бывшему главе Одесской облгосадминистрации предложил стать председателем политсилы.

Дела против экспрезидента

В 2014 году в Грузии Саакашвили фигурировал в статусе подозреваемого по делам о растрате бюджетных средств и превышении полномочий на посту президента.

5 января 2018 года суд Тбилиси признал его виновным в превышении полномочий. Суд считает, что он нарушил закон, когда в 2009 году помиловал четырех полицейских, виновных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы.

В июне 2018 года суд Тбилиси признал Саакашвили виновным в организации избиения депутата Валерия Гелашвили в 2005 году якобы за критику в его адрес и приговорил экс-президента к шести годам лишения свободы.

Грузия несколько раз обращалась к Украине, где находился Саакашвили, с просьбой о его задержании и экстрадиции, но получала отказ.

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