Кучма в Минске предложил снять блокаду с Донбасса - Сайдик

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Представитель Украины в трехстороннем контактной группе Леонид Кучма сообщил, что впервые заседание в Минске прошло в "конструктивном русле".

Встреча началась в среду около 13:00 и продолжалась более четырех часов.

После встречи представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Украина предложила снять блокаду с Донбасса.

"Впервые все заседания рабочих групп прошли в таком конструктивном русле", - заявил Кучма журналистам. По его словам, все стороны хотели найти решение. "Проблемы старые, только они с каждым часом становятся более болезненными", - добавил представитель Украины.

Участники обсудили обмен пленными, в том числе освобождение украинских моряков. Кучма прогнозирует, что эти вопросы наконец начнут решаться. "Фактически мы приехали с "дорожной картой" от президента Украины. Были такие сигналы: президент действительно хочет, чтобы был мир в этом регионе. С соответствующими приказами я сюда и приехал", - сообщил он.

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов сказал, что стороны договорились о новом соглашении о прекращении огня. Этот документ должны подписать на следующей встрече, которая запланирована на 19 июня.

Также договорились определить сроки разведения сил в Станице Луганской - оно должно начаться 10 июня.

По словам Грызлова, экономической подгруппе поручили обсудить возобновление экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады с Донбасса. "В этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы. Надеемся, что прямой диалог Донецка, Луганска и Киева позволит найти взаимоприемлемые решения в рамках работы экономической подгруппы", - цитирует представителя России "Интерфакс".

Image caption Переговоры традиционно прошли за закрытыми дверями. Журналисты ждали результатов на улице

Позднее вечером спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что на следующем заседании участники группы обсудят именно снятие экономической блокады с Донбасса.

"Предложение (о снятии блокады - Ред.) сделал г-н Кучма, и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет рассматривать экономическая подгруппа в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам, передает "Интерфакс".

По его словам, снятие блокады стало бы "большим прорывом", ведь введение ограничений способствовало углублению пропасти между сторонами.

Сам Кучма эту информацию пока не прокомментировал.

Впоследствии его пресс-секретарь Дарка Олифер сказала BBC News Украина: "Речь шла о том, что такая проблема есть, ее надо решать. Такое предложение поддерживает и президент Украины".

По ее словам, Леонид Кучма считает, что этот процесс должен быть "дорогой с двусторонним движением".

Ожидания Зеленского

3 июня Владимир Зеленский сообщил, что Леонид Кучма возвращается к работе в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По словам президента, он вместе с западными партнерами достиг общей позиции: переговоры по Донбассу в нормандской формате должны быть возобновлены, а Минский процесс - разблокирован.

На переговорах в Минске 5 июня украинскую делегацию уже возглавил именно Кучма.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Украины

Зеленский отметил, что у украинской стороны есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию ситуации, которые она озвучит на этой встрече.

При этом, заверил президент, "никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается".

Однако он не уточнил, о каких конкретно вариантах решения конфликта будет идти речь, лишь добавил, что стороны обсудят важные вопросы, в том числе - прекращение огня и обмен пленными.

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