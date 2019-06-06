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5 июня СМИ опубликовали цитаты из выступления президента Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Туском. Позже в команде Петра Порошенко заявили, что это плагиат.

В Администрации президента с реакцией не замедлили: там проведут служебное расследование.

В среду в соцсетях АП опубликовали цитату Владимира Зеленского: "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта". Она широко разошлась в СМИ.

Но впоследствии пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что это плагиат.

"Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность", - написал Цеголко в своем Facebook.

Наряду с этим он опубликовал видео выступления Порошенко, где он действительно говорит похожие фразы.

Будет расследование

Уже вечером пресс-служба президента сообщила, что в АП проведут служебное расследование по идентичным фрагментам в выступлениях Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

При этом там добавили, что содержание и повестка дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались отдельно сотрудниками АП. "Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины", - добавили в пресс-службе.

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - отметили в АП.

Там расценили это как "диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко".

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