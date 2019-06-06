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Виктор Ющенко и его адвокаты готовы доказывать в суде невиновность экс-президента по обвинению Генпрокуратуры в причастности к выведению из государственной собственности резиденции Межигорье. Впоследствии она попала в собственность Виктора Януковича.

Об этом в комментарии ВВС News Украина заявил адвокат Виктора Ющенко Виталий Наум.

"Готовы предстать перед судом и доказывать свою полную невиновность. Люди, которые имеют хоть малейшее понимание событий в Украине в то время, понимают, что это дело - абсурд", - сказал Наум.

Он подтвердил, что подозрение Виктору Ющенко объявили 4 июня.

Ющенко, по его словам, не прячется и находится в Киеве. В четверг позднее он намерен объяснить журналистам свою позицию.

Адвокат отказался рассказывать о деле по Межигорью в деталях, только добавил, что за все время работы адвокатом "такой ахинеи, как это подозрение, еще не читал".

Наум считает, что получится "очередной пшик", как и из многих громких дел последних лет, которые закончились практически ничем.

Накануне стало известно, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Ющенко по обвинению в содействии выведению из государственной собственности резиденции Межигорье под Киевом, которая впоследствии оказалась в собственности Виктора Януковича.

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"24 мая было составлено и письменно отправлено сообщение об объявлении подозрения бывшему президенту Виктору Ющенко. Это сделало Управление специальных расследований Сергея Горбатюка", - сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Она добавила, что дело ведет управление специальных расследований Сергея Горбатюка, который занимается делами Майдана.

Впоследствии в соцсетях появилась копия подозрения, достоверность которой BBC News Украина подтвердил г-н Наумлюк, предположив, что ее в интернет "слила" сама Генпрокуратура.

Подозрение объявлено ​​по части 5 ст. 191 Уголовного кодекса за злоупотребление служебным положением в сговоре с организованной группой лиц и касается выведения из государственной собственности резиденции Межигорье в селе Новые Петровцы стоимостью 540 млн грн.

Передача Межигорья

Резиденция находилась в собственности Государственного управления собственностью (ГУС). Впоследствии, после передачи в цепи еще нескольких государственных и частных компаний, она стала собственностью Виктора Януковича, где он устроил свою резиденцию.

Выведение резиденции из государственной собственности могло состояться в 2007 году. К тому времени Виктор Ющенко был президентом страны, а Виктор Янукович - премьер-министром.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Янукович в свое время благодарил Виктора Ющенко, что он не мешал передаче Межигорья из собственности ГУС в Кабмин

Между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем в то время был длительный политический конфликт, который закончился досрочными выборами парламента осенью 2007 года.

"Поэтому обвинения в адрес Ющенко в этом деле так же абсурдны, как если бы утверждали, что Дмитрий Ярош заключил некий меморандум о сотрудничестве с Владимиром Путиным", - утверждает защитник Виктора Ющенко.

Член парламента Сергей Лещенко, который в 2007 году писал ряд расследований по резиденции Межигорье, утверждает, что обвинения Генпрокуратуры в адрес Ющенко правдивы.

Он утверждает, что Ющенко с Януковичем действительно это сделали, переведя Межигорье из ГУС в сферу ответственности Кабмина, который передал резиденцию госпредприятию "Недра Украины".

А уже оно, по словам депутата, вывело ее из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

"После этого Янукович начал строить в Межигорье свой персональный рай", - написал Лещенко.

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