Рада не поддержала Зеленского в увольнении Климкина, Полторака и Грицака

Копірайт зображення UNIAN Image caption Павел Климкин и Степан Полторак

Верховная Рада не поддержала представление президента Зеленского на освобождение от должности министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя СБУ Василия Грицака.

Фракции БПП и "Народного фронта" отказались голосовать, пока президент не представит кандидатуры на замену двух министров, которые являются сферой ответственности главы государства. Такая же позиция была и по председателю СБУ.

Профильный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал Раде не увольнять Степана Полторака, пока президент Владимир Зеленский не представит кандидатуру на замену министра обороны.

Депутаты подчеркнули, что увольнять министра обороны воюющей страны без представления замены - безответственно.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук ответил депутатам, что требование к главе государства вместе с представлением об отставке еще и представлять кандидатуры на замену - не является требованием Конституции.

Право подавать кандидата на назначение парламентом министра иностранных дел и министра обороны принадлежит президенту. Подобная процедура касается и председателя СБУ.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Степан Полторак - министр обороны с октября 2014 года

Однако Владимир Зеленский до сих пор не подал парламенту кандидатуры новых руководителей МИД, Минобороны или СБУ.

Ранее Павел Климкин добровольно подал президенту заявление об увольнении. Так же заявление об увольнении подали Степан Полторак и Василий Грицак.

Климкин работает в должности министра с 19 июня 2014 года.

Степан Полторак руководит министерством обороны с 14 октября 2014 года.

Василий Грицак занимает должность председателя СБУ со 2 июля 2015 года.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Павел Климкин стал министром иностранных дел в июне 2014 года

Павел Климкин ранее отмечал, что Владимир Зеленский предлагал ему остаться в "команде" нового президента, однако Климкин отказался.

Климкин заявлял, что планирует политическую карьеру, в частности, будет баллотироваться в Верховную Раду.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Василий Грицак

В случае увольнения министра его обязанности исполняет первый заместитель или один из заместителей. Сейчас в МИД первого заместителя министра нет.

Первым заместителем министра обороны является Иван Руснак.

Первым заместителем председателя СБУ Владимир Зеленский уже назначил своего друга Ивана Баканова.

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