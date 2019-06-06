Рада приняла закон о подготовке импичмента: как это работает
Рада приняла закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, необходимый для импичмента.
"За" проголосовали 279 депутатов. Только один депутат воздержался при голосовании, против не голосовал никто.
Проект Закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады №1098 был зарегистрирован еще в ноябре 2014 года. Однако его принятие затянулось на несколько лет.
Принятый закон еще должен подписать президент Зеленский.
Рада уже принимала закон о временных следственных комиссиях парламента - 10 лет назад. Однако он действовал лишь несколько месяцев и был признан неконституционным решением Конституционного суда в сентябре 2009 года. С тех пор страна жила без этого необходимого для импичмента документа.
Процедура импичмента в общих чертах изложена в Конституции Украины и более детально - в законе о регламенте Верховной Рады. Однако для этой процедуры нужен отдельный закон о специальных временных следственных комиссиях.
Почему этот закон важен?
Принятый закон предусматривает порядок создания специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины в составе народных депутатов Украины, специального прокурора и специальных следователей.
Задачей комиссии является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления, о необходимости проведения которого сообщает в представлении парламентское большинство.
Срок деятельности этой комиссии не должен превышать трех месяцев с учета графика работы Рады.
"В случае принятия решения об обвинении президента Украины деятельность специальной следственной комиссии продолжается до завершения рассмотрения процедуры импичмента", - отмечается в принятом законе.
Комиссия имеет право, в частности:
- заслушивать президента Украины и его адвокатов
- требовать необходимые для расследования документы и материалы у государственных органов, должностных лиц, руководителей предприятий, общественных объединений, СМИ, граждан;
- заслушивать в порядке, установленном законом, граждан Украины (кроме судей и судей Конституционного Суда Украины)
Работой следственной комиссии руководит спецпрокурор, на должность которого может быть назначен только человек с высшим юридическим образованием. Минимальный требуемый стаж составляет десять лет на должности прокурора или следователя правоохранительных органов Украины.
В законе определено, что спецпрокурор пользуется полномочиями обычного прокурора, но не может:
- вносить сведения о совершении уголовного преступления в ЕРДР до начала расследования
- задерживать подозреваемого
- применить меру пресечения
- сообщать лицу о подозрении в совершении уголовного преступления
- продлевать срок предварительного расследования
- утверждать обвинительный акт и направлять его в суд
Именно специальная следственная комиссия либо готовит обвинительное заключение в отношении президента, либо заключение о необходимости прекращения процедуры импичмента.
После этого депутаты-члены специальной следственной комиссии вносят на рассмотрение Рады либо проект постановления об обвинении президента, либо проект постановления о прекращении рассмотрения вопроса об отстранении президента в порядке импичмента.
В случае принятия Радой решения об обвинении президента Конституционный Суд еще должен подтвердить конституционность процедуры расследования дела об импичменте, а Верховный Суд - предоставить заключение о наличии признаков преступления в действиях президента.
Если эти выводы будут отрицательными, процедура импичмента в Раде объявляется прекращенной.