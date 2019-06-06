Рада приняла закон о подготовке импичмента: как это работает

Копірайт зображення УНІАН

Рада приняла закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, необходимый для импичмента.

"За" проголосовали 279 депутатов. Только один депутат воздержался при голосовании, против не голосовал никто.

Проект Закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады №1098 был зарегистрирован еще в ноябре 2014 года. Однако его принятие затянулось на несколько лет.

Принятый закон еще должен подписать президент Зеленский.

Рада уже принимала закон о временных следственных комиссиях парламента - 10 лет назад. Однако он действовал лишь несколько месяцев и был признан неконституционным решением Конституционного суда в сентябре 2009 года. С тех пор страна жила без этого необходимого для импичмента документа.

Процедура импичмента в общих чертах изложена в Конституции Украины и более детально - в законе о регламенте Верховной Рады. Однако для этой процедуры нужен отдельный закон о специальных временных следственных комиссиях.

Почему этот закон важен?

Принятый закон предусматривает порядок создания специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины в составе народных депутатов Украины, специального прокурора и специальных следователей.

Задачей комиссии является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления, о необходимости проведения которого сообщает в представлении парламентское большинство.

Срок деятельности этой комиссии не должен превышать трех месяцев с учета графика работы Рады.

"В случае принятия решения об обвинении президента Украины деятельность специальной следственной комиссии продолжается до завершения рассмотрения процедуры импичмента", - отмечается в принятом законе.

Комиссия имеет право, в частности:

заслушивать президента Украины и его адвокатов

требовать необходимые для расследования документы и материалы у государственных органов, должностных лиц, руководителей предприятий, общественных объединений, СМИ, граждан;

заслушивать в порядке, установленном законом, граждан Украины (кроме судей и судей Конституционного Суда Украины)

Копірайт зображення УНИАН Image caption Если Рада выдвигает обвинения против президента, Конституционный Суд должен дать заключение о соответствии Конституции процедуры расследования дела об импичменте. В случае, если Конституционный Суд вынесет отрицательное заключение - процедура импичмента прекращается, президент остается на посту

Работой следственной комиссии руководит спецпрокурор, на должность которого может быть назначен только человек с высшим юридическим образованием. Минимальный требуемый стаж составляет десять лет на должности прокурора или следователя правоохранительных органов Украины.

В законе определено, что спецпрокурор пользуется полномочиями обычного прокурора, но не может:

вносить сведения о совершении уголовного преступления в ЕРДР до начала расследования

задерживать подозреваемого

применить меру пресечения

сообщать лицу о подозрении в совершении уголовного преступления

продлевать срок предварительного расследования

утверждать обвинительный акт и направлять его в суд

Именно специальная следственная комиссия либо готовит обвинительное заключение в отношении президента, либо заключение о необходимости прекращения процедуры импичмента.

После этого депутаты-члены специальной следственной комиссии вносят на рассмотрение Рады либо проект постановления об обвинении президента, либо проект постановления о прекращении рассмотрения вопроса об отстранении президента в порядке импичмента.

В случае принятия Радой решения об обвинении президента Конституционный Суд еще должен подтвердить конституционность процедуры расследования дела об импичменте, а Верховный Суд - предоставить заключение о наличии признаков преступления в действиях президента.

Если эти выводы будут отрицательными, процедура импичмента в Раде объявляется прекращенной.

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