Копірайт зображення УНІАН

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что Украина не вводила блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.

"Нет никакой экономической блокады ... это временный запрет перемещения грузов через линию соприкосновения", - сказал он на брифинге.

Кучма напомнил, что в настоящее время "сотни и тысячи граждан ежедневно переходят через пропускные пункты" на Донбассе, и каждый из них имеет право перевозить груз общим весом до 50 кг.

Накануне представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Украина предложила снять блокаду с Донбасса.

"Предложение поступило от Кучмы, и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам.

Это заявление получило бурный отклик в обществе, одни требовали объявления официальной позиции президента Владимира Зеленского о том, давал ли он подобные директивы украинской делегации, другие предупреждали, что торговля с самопровозглашёнными "республиками" означает финансирование терроризма.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в четверг в Facebook написала, что "соответствующие ограничения, шаг за шагом, могут быть сняты только - подчеркиваем - в ответ на постепенное возвращение в украинское правовое поле".

"Эта тема поднималась по инициативе российской стороны и лидеров вооруженных формирований", - написала она.

Условием для этого является отмена рублевой зоны и "незаконных решений о псевдонационализации".

Вопрос поднимают каждый раз

По словам Кучмы, в Минске каждый раз поднимают вопрос об отмене указа президента об ограничении перемещения грузов, но контактная группа не может самостоятельно принимать такие решения, тем более без шагов навстречу со стороны ОРДЛО.

"Мы каждый раз четко заявляем, что движение должно быть двусторонним: если вы национализировали все украинские предприятия, то вы сначала дайте нам ответ - когда вы собираетесь их возвращать", - подчеркнул Кучма.

По его словам, вопрос возвращения объектов на неподконтрольной территории предыдущим владельцам актуален и для украинского бизнеса.

"Этот вопрос (отмены запрета перемещения грузов. - ред.) существует, его все время поднимает и российская сторона, кроме ОРДЛО, и я думаю, он существует и в Украине, потому что украинская сторона, особенно бизнес, который там существовал, хочет вернуть то, что принадлежало им", - сказал Леонид Кучма.

По его словам, на неподконтрольной части необходимо провести аудиторскую проверку, возможно и международную, чтобы определить, в каком состоянии находятся отнятые объекты.

Кучма считает, что вопрос возможной отмены указа о запрете перемещения грузов, а также вопросы аудита необходимо обсудить на заседании Совета национальной безопасности и обороны, а не только в Минске, где такое решение принять нельзя.

"Дорожная карта" для Донбасса

5 июня Леонид Кучма заявил, что приехал на переговоры с "дорожной картой" от президента Украины Владимира Зеленского. При этом он не уточнил, что именно она предусматривает.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в четверг подтвердила, что "дорожная карта" существует, но пока она не будет выложена в общий доступ.

Первая причина заключается в том, что уже "были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной".

"Мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в нормандском формате, и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту", - добавила она.

По словам пресс-секретаря президента, основные вопросы документа касаются прекращения огня на Донбассе и возвращения пленных.

Прекращение огня

Леонид Кучма рассказал, что вчера в Минске стороны договорились выработать механизм обеспечения соблюдения режима тишины.

"Вчера договорились, что до 19 числа группа безопасности должна подготовить документ с мерами, защитными механизмами, что надо делать, чтобы этот режим был", - сказал он.

Копірайт зображення Администрация Президента Image caption 3 июня Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в состав трехсторонней контактной группы по Донбассу

По его словам, инициатива о необходимости введения режима тишины исходила также "с той стороны".

Леонид Кучма рассказал, что переговорщиков беспокоит еще один вопрос - обстрелы боевиков с позиций рядом с гражданскими объектами. По его словам, стороны также обсудили данный момент.

На уточняющий вопрос о том, состоит ли предложение украинской стороны в том, чтобы не отвечать только на те обстрелы, которые исходят с гражданских объектов на неконтролируемой территории, Кучма ответил: "Абсолютно".

"Когда мы четко должны понимать, что это провокационные обстрелы", - пояснил он.

Заложники

Представитель Украины добавил, что стороны обсуждали возможность освобождения заложников, и у другой стороны "есть желание начать этот процесс".

Однако никаких конкретных результатов встреча не принесла.

"Мне понравился тон беседы нашей, как в рабочих подгруппах, так и в общей подгруппе, где каждая подгруппа докладывала", - охарактеризовал Кучма атмосферу переговоров.

Он добавил, что если Россия хочет, по словам пресс-секретаря Владимира Путина "начать с чистого листа", то должна озвучивать конкретные предложения.

"А то предлагают с чистого листа, а что это за чистый лист? А может, они скажут чистый лист - это Крым их, ситуация на Донбассе - замороженный конфликт и так далее", - сказал представитель Украины в Минске.

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