Зеленский: надеемся, Россия возобновит контроль над боевиками на Донбассе

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В зоне ООС продолжается обострение: за прошедшие сутки и с начала текущих боевики 23 раза нарушали режим тишины. Двое украинских военных погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

В пресс-центре Операции объединенных сил сообщают, что по меньшей мере один раз враг применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

Также обстрелы велись из боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Утром 7 июня ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский. По его словам, обострение ситуации на Донбассе свидетельствует "о потере Россией контроля над наемниками".

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил украинских военнослужащих за мужество и стойкость.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ, Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - добавил президент.

Как отреагировали на слова Зеленского

Заявление президента о том, что Россия должна восстановить контроль над подразделениями боевиков на Донбассе, уже активно обсуждают в соцсетях.

"Это не фейк. Это официальная страница новой АП, куда пришли боги коммуникаций. Президент Зеленский надеется, что российская сторона возобновит свой контроль над подразделениями. На украинском оккупированном Донбассе [...] что РФ не уйдет, не заберет свое оружие и технику с украинской земли, не выведет своих наемников, а ... восстановит свой контроль над подразделениями", - написала вице-спикерка Ирина Геращенко.

Сходным образом выразил свое отношение и Виктор Шлинчак из Института мировой политики: "У Зеленского попросили Россию взять контроль над сепаратистами в ОРДЛО. Вы это серьезно?", - написал он.

А вот Елена Яхно советует не злорадствовать.

Обострение на Донбассе

В последние дни в зоне проведения операции объединенных сил наблюдается существенное обострение.

В течение 4 и 5 июня в зоне ООС погибли трое украинских военных. Это самые большие потери украинской армии на Донбассе с 20 мая, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский.

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Еще двое военных погибли 6 июня.

До этого, за период с 20 мая по 4 июня, Объединенные силы потеряли одного бойца убитым (24 мая) и 13 ранеными.

Кроме того, 22 мая восемь украинских военнослужащих отклонились от маршрута и попали в плен к противнику.

Переговоры в Минске и прекращение огня

Леонид Кучма, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах в Минске, рассказал, что в среду стороны договорились выработать механизм обеспечения соблюдения режима тишины.

"Вчера договорились, что до 19 числа группа безопасности должна подготовить документ с мерами, защитными механизмами, что надо делать, чтобы этот режим был", - сказал он.

По его словам, инициатива о необходимости введения режима тишины исходила также "с той стороны".

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Леонид Кучма рассказал, что переговорщиков беспокоит еще один вопрос - обстрелы боевиков с позиций рядом с гражданскими объектами. По его словам, стороны также обсудили этот момент.

На уточняющий вопрос о том, состоит ли предложение украинской стороны в том, чтобы не отвечать только на те обстрелы, которые исходят с гражданских объектов на неконтролируемой территории, Кучма ответил: "Абсолютно".

"Когда мы четко должны понимать, что это провокационные обстрелы", - пояснил он.

Кроме того, он добавил, что стороны обсуждали возможность освобождения заложников, и у другой стороны "есть желание начать этот процесс", однако конкретных договоренностей пока нет.

"Мне понравился тон беседы нашей, как в рабочих подгруппах, так и в общей подгруппе, где каждая подгруппа докладывала", - охарактеризовал Кучма атмосферу переговоров.

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