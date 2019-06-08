Притула с "Голосом": ведущий идет на выборы с Вакарчуком

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Телеведущий и шоумен Сергей Притула присоединился к партии Святослава Вакарчука "Голос", сообщается на странице партии в Facebook.

Притула будет баллотироваться в Верховную Раду по списку "Голоса".

Сам шоумен подтвердил это в видеообращении, объяснив свое решение тем, что ему не нравится то, что происходит в украинской политике.

"Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране, и я хочу приложить к этому свои усилия", - сказал Притула.

Притула рассказал, что попросил лидера партии Святослава Вакарчука поставить его на тридцатое место в списке, хотя тот предлагал включить его в первую десятку.

"Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать чуть более 10%. Это мое с вами соглашение. Я не против, я за, но это значит, что все вы, кто говорил мне "иди", должны не полениться, прийти на участок и проголосовать", - заявил Притула.

Он добавил, что убедил Вакарчука включить в список еще ряд людей, однако их фамилий не назвал.

"Выходить из собственной зоны комфорта не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. И имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, что я могу на это решиться", - пояснил шоумен свое решение идти в политику.

"Главная мотивация - это команда, с которой я иду на эти парламентские выборы", - сказал Притула. - С этой командой я уверен в том, что то, как я вижу, как должна развиваться страна, возможно реализовать".

Кто еще с "Голосом"?

Певец Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы" заявил о намерениях участвовать в выборах в Верховную Раду в мае, еще до инаугурации Владимира Зеленского и его решения распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Съезд партии "Голос" запланирован на вечер субботы, 8 июня, в ходе которого должны сформировать предвыборный список.

В команду "Голоса" вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, кардиохирург Юрий Соколов, режиссер и "киборг" Андрей Шараскин и общественная активистка Соломия Бобровская.

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