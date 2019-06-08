Саакашвили: "Рух новых сил" пойдет на выборы самостоятельно

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Михеил Саакашвили заявил, что его партия "Рух новых сил" не будет объединяться с другими политсилами и пойдет на парламентские выборы самостоятельно. Об этом он сказал в видеообращении, которое обнародовал на своей странице в Facebook.

По его словам, такое решение было принято, даже несмотря на наличие различных проблем в его политсиле.

"Посмотрев на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было даже полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - говорит Саакашвили.

По его мнению, он и его партия отличаются от других "и идеями, и энергией, и драйвом", а также тем, что "не согласны идти на компромиссы".

Саакашвили добавил, что уже в ближайшее время пройдет собрание, на котором будет сформирован предвыборный список политсилы.

Участие в парламентских выборах самого Саакашвили остается под вопросом: закон указывает, что баллотироваться в Верховную Раду могут только граждане Украины, проживающие на территории этой страны в течение последних пяти лет. Однако, по данным ВВС, Саакашвили все-таки будет настаивать на том, что имеет право баллотироваться.

Копірайт зображення Reuters Image caption Саакашвили вернулся в Украину 29 мая

Михеил Саакашвили вернулся в Украину 29 мая - на следующий день после решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему гражданство.

Предыдущий президент страны Петр Порошенко сначала предоставил Саакашвили гражданство, а затем отобрал его.

Экс-президента Грузии выдворили из Украины и запретили въезд на следующие несколько лет.

Долгое время политик жил в Европе, где, по его словам, он получил право на проживание и работу.

Отказ войти в партию Кличко

В начале июня мэр Киева Виталий Кличко объявил об участии партии "Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР) в досрочных парламентских выборах и предложил Михеилу Саакашвили объединить силы и возглавить список партии.

"Я остаюсь лидером партии УДАР. А Михеилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - сказал Кличко в своем обращении.

Сам Саакашвили сначала не исключил возможности такого сценария, но спустя несколько дней отказался от предложения Кличко. По его же словам, это ему посоветовали его подписчики в соцсетях.

"Я получил много тысяч комментариев на вопрос в Facebook, я вас услышал. Я считаю, что Кличко сделал достойное предложение, но нам на этот союз идти не стоит, потому что у нас есть четкая идеология и понимание, есть четкие принципы. Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Facebook, сказали, что для них это был бы компромисс в отношении принципов", - пояснил Саакашвили.

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