"Изумрудное" Черное море. Одесский залив зацвел

Копірайт зображення Людмила Клименко

Уже несколько дней одесситы наблюдают необычную картину на местных пляжах: вода в море окрасилась в зеленый цвет. В соцсетях появились сотни фото и видео со странным явлением.

Биолог и руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский цветения воды объясняет размножением в воде микроскопических организмов - цианобактерий Nodularia spumigena.

Такое интенсивное окрашивание Одесского залива наблюдается редко. На цветение воды влияет два фактора: уровень солености и загрязнения.

"Первое - соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения - увеличилась. Второе - загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливня", - объясняет Владислав Балинский.

Купаться в таком море биолог не рекомендует, но официального запрета от городских властей не было, а туристов изумрудный цвет воды не пугает.

"При контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций. При таком бурном росте выделяется целый ряд веществ, которые считаются ядовитыми", - добавляет Балинский.

Возможна ли экологическая катастрофа?

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Если продолжится прилив биогенных элементов, а температура воды в Одесском заливе и дальше будет повышаться, возможно возникновение недостатка воздуха.

"Эти микроорганизмы поглощают весь кислород из воды и поэтому погибает вся живность. Такое уже было в Одесском заливе в 2010 году - массовая гибель всего живого. Тогда даже все мидии погибли. Это экологическая катастрофа большого масштаба. Это очень серьезно может сказаться на экологии города Одессы", - рассказывает Владислав Балинский.

На сайте же Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа появилось пояснение, в котором указано, что ситуация контролируется.

"По результатам анализов в зонах накопления водорослей были установлены повышенные уровни взвешенных веществ. Другие химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже уровня предельно допустимых концентраций для морской воды".

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