Список "Зе" - первую десятку "Слуги народа" возглавил Разумков
"Это точно моя речь, а не Петра Алексеевича?" - пошутил в начале съезда "Слуги народа" президент Владимир Зеленский.
На съезде партии в воскресенье, 9 июня, зачитали первую двадцатку избирательного списка. Эти люди будут баллотироваться в парламент.
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Список в Верховную Раду возглавил политтехнолог и глава партии Дмитрий Разумков.
В первую пятерку списка, кроме Разумкова, вошли:
- представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук,
- советник президента Ирина Венедиктова,
- председатель Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 в годах Давид Арахамия,
- эксперт команды Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко.
Также в список вошли Михаил Федоров - руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа", Александр Корниенко - политтехнолог и руководитель избирательного штаба партии, Анастасия Красносельская - эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству, Александр Ткаченко - медиаменеджер, руководитель "1+1", Жан Беленюк - спортсмен, чемпион мира по греко-римской борьбе.
Беленюк рассказал ВВС News Украина, что ему лично звонил Владимир Зеленский и предлагал быть в списке. Он согласился, потому что на выборах голосовал за Зеленского.
Актер 95-го квартала Юрий Корявченков (Юзик) будет баллотироваться по мажоритарному округу в Кривом Роге. Он заявил, что хочет идти в Раду, чтобы изменить жизнь людей в этом округе к лучшему.
Журналист Александр Дубинский заявил, что будет принципиально баллотироваться в Раду по мажоритарке в округе Игоря Кононенко, соратника экс-президента Петра Порошенко.
Владимир Зеленский заявил, что в списке, с которым эта политическая сила идет на парламентские выборы, "возможно, кому-то, мягко говоря, недопропорядному, удалось нас немного обмануть", ибо "не хватало времени, чтобы полностью всех проверить".
В партии пообещали вскоре окончательно определиться со списками по мажоритарным округам.