"Свобода", Ярош и Белецкий вместе идут в Раду
Организации "Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, Украинская Добровольческая Армия, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Раду общим списком. Возглавит поход националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок.
Об этом сообщила пресс-служба партии "Свобода". В первую пятерку списка "объединенной силы националистов" вошли основатель и первый командир полка "Азов", лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, а также действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко.
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Белецкий, Ярош и Тарасенко занимают второе, третье и четвертое место в списке объединенной силы националистов, которые пойдут по списку "Свободы".
Пятый в списке - экс-кандидат в президенты от партии и вице-спикер парламента Руслан Кошулинский.
Как говорится в распространенном пресс-службой "Нацкорпуса" заявлении, политсилы и общественные организации объединились ради перезапуска украинского патриотического движения.
"Предстоящие выборы станут решающим шагом и сложным испытанием для Украины. Будет определен вектор развития государства еще на пять лет. За это время страна может либо возродиться из пепла и дать отпор агрессору, либо дотла сгореть в пламени войны и коррупции", - говорится в заявлении.
"Основой нового парламента станут настоящие патриоты с незапятнанной репутацией и искренним желанием работать в интересах людей, во имя украинского народа", - заявляют в "Нацкорпусе".
Кроме общего списка, во время собрания также утвердили перечень кандидатов в одномандатных мажоритарных округах.
На выборы националисты идут с программой "Украина - превыше всего!".