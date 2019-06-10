Рейтинг "Слуги народа" продолжает расти - новые опросы

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За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 48,5% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС). Речь идет о тех, кто определился с выбором.

Далее в списке идут "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,8%, "Европейская солидарность" - 8,1%, "Батькивщина" - 7,8% и партия "Голос" - 5,6%.

Таким образом, данные исследования свидетельствуют о том, что, если бы выборы состоялись в начале июня, то в парламент могли бы пройти пять политических партий.

Все остальные, согласно этому опросу, набирают меньше 5%.

В частности, за партию "Сила и честь" готовы отдать голоса 3,8% опрошенных, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,9%, за объединение "Свобода" - 1,9%, за "Гражданскую позицию" - 1, 8%.

"Оппозиционный блок" в этом рейтинге имеет 0,9%, "Самопомощь" - 0,6%, а "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 0,5%.

КМИС провел это исследование с 26 мая по 7 июня 2019 года методом личного интервью. Всего опросили 2021 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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