Украинская молодежка впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу

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Молодежная сборная Украины одержала победу над командой из Италии в полуфинале Чемпионата мира по футболу среди команд до 20 лет. Матч завершился со счетом 1:0.

Победный гол украинцы забили на 65-й минуте: прострел Ефима Конопли с правого фланга точным ударом завершил Сергей Булеца.

Этот гол стал для него уже третьим на мировом первенстве, которое проходит в Польше.

Из-за удаления Дениса Попова последние минуты поединка украинцы доигрывали в меньшинстве, но все же смогли удержать победный результат.

Историческая победа

Победа над итальянцами обеспечила украинцам место в финале чемпионата, где они сойдутся с победителем матча Эквадор - Южная Корея.

Для украинской молодежки это историческое достижение: до этого "сине-желтым" еще никогда не удавалось пройти в мировом первенстве так далеко.

Копірайт зображення Getty Images

Перед началом матча сборные Украины и Италии были единственными командами, не потерпевшими ни одного поражения на чемпионате.

На групповом этапе мирового первенства украинская молодежка обыграла сборные США (2:1) и Катара (1:0), и сыграла вничью со сборной Нигерии.

В 1/8 финала Украина со счетом 4:1 переиграла сборную Панамы, в 1/4 - Колумбию, матч завершился со счетом 1:0.

Финал чемпионата мира среди команд до 20 лет состоится в субботу, 15 июня.

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