Украинская молодежка впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу
Молодежная сборная Украины одержала победу над командой из Италии в полуфинале Чемпионата мира по футболу среди команд до 20 лет. Матч завершился со счетом 1:0.
Победный гол украинцы забили на 65-й минуте: прострел Ефима Конопли с правого фланга точным ударом завершил Сергей Булеца.
Этот гол стал для него уже третьим на мировом первенстве, которое проходит в Польше.
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Из-за удаления Дениса Попова последние минуты поединка украинцы доигрывали в меньшинстве, но все же смогли удержать победный результат.
Историческая победа
Победа над итальянцами обеспечила украинцам место в финале чемпионата, где они сойдутся с победителем матча Эквадор - Южная Корея.
Для украинской молодежки это историческое достижение: до этого "сине-желтым" еще никогда не удавалось пройти в мировом первенстве так далеко.
Перед началом матча сборные Украины и Италии были единственными командами, не потерпевшими ни одного поражения на чемпионате.
На групповом этапе мирового первенства украинская молодежка обыграла сборные США (2:1) и Катара (1:0), и сыграла вничью со сборной Нигерии.
В 1/8 финала Украина со счетом 4:1 переиграла сборную Панамы, в 1/4 - Колумбию, матч завершился со счетом 1:0.
Финал чемпионата мира среди команд до 20 лет состоится в субботу, 15 июня.