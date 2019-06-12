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Политик, один из руководителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отвергает заявления о своем участии в судебном процессе по аварии на Чернобыльской АЭС в качестве адвоката.

Информация о том, что Медведчук был причастен к процессу, появилась после того, как телеканал HBO в одной из серий своего сериала "Чернобыль" показал архивные кадры из суда.

Общественная активистка Екатерина Кувита написала в своем Facebook, что на фото изображен Виктор Медведчук, который, по ее словам, был адвокатом директора ЧАЭС Виктора Брюханова.

Соответствующее заявление распространил и известный журналист Вахтанг Кипиани.

BBC спросила самого Медведчука о его возможном участии в процессе.

"Бред"

Политик назвал заявление о том, что он был адвокатом директора ЧАЭС, "чистым бредом".

"Я помню это дело, оно очень известное было, но я не помню, чтобы я в нем участвовал", - сказал политик в интервью ВВС.

На вопрос корреспондентов ВВС, мог ли он приходить на процесс если не как участник, то просто как зритель, Медведчук ответил отрицательно.

"Мне не интересно, я профессиональный адвокат. Неужели вы думаете, что адвокат ходит по другим делам?", - сказал он.

Он отметил, что если бы и ходил на какие-то дела в качестве зрителя, чтобы получить опыт, то только "когда суд идет полдня, а не полгода или два года".

Когда ему показали фото, то Медведчук признал, что "в принципе похож" на мужчину на нем, но обратил внимание на одну особенность - человек на фото не носит галстук, а пуговица его рубашки расстегнута.

"Это я много лет спустя перестал носить галстук. Я думаю, что это вообще монтаж", - сказал он.

С июля 1987 по апрель 1988 в Чернобыле, население которого эвакуировали, проходил судебный процесс над директором ЧАЭС Виктором Брюхановым и еще пятью инженерами станции.

Подсудимых обвиняли в нарушении правил безопасности на объекте, злоупотреблении служебным положением и халатности.

Верховный суд СССР признал Брюханова виновным и приговорил к 10 годам заключения (освобожден досрочно в 1991 году).

В 1991 году комиссия Госатомнадзора СССР пришла к выводу, что Чернобыльская авария приобрела масштабы катастрофы из-за неудовлетворительной конструкции реактора.

Процесс проходил открыто, и на него допускали представителей не только советских, но и зарубежных СМИ.

Эксперты отмечают, что таким образом руководство СССР хотело представить катастрофу как ошибку конкретных людей.

Читайте позже на сайте bbc.ua полное интервью с Виктором Медведчуком.

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