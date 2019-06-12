"Чернобыль" и туристический бум: автор сериала просит не делать неуместные селфи
Автор сериала телеканала HBO "Чернобыль" Крэйг Мазин одобрительно прокомментировал рост популярности поездок в зону отчуждения, однако призвал туристов с большим уважением относиться к трагедии.
"Это замечательно, что "Чернобыль" спровоцировал волну туризма в зону отчуждения. Но я видел некоторые фото, гуляющие по сети. Если вы туда едете, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. С уважением относитесь к тем, кто пострадал от нее и стал ее жертвой", - написал Мазин в своем Twitter.
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Очевидно, автор сериала имел в виду многочисленные фото из Чернобыльской зоны, где люди улыбаются, а иногда и вовсе позируют полуобнаженными.
Сейчас большое количество компаний организовывают туристические поездки в зону отчуждения - в частности, в Припять. По оценкам, только в прошлом году город посетили более 60 тыс. человек.
После выхода сериала "Чернобыль", который получил очень высокие оценки как от кинокритиков, так и от обычных зрителей, популярность туров в зону ЧАЭС резко возросла.
Число жертв Чернобыльской катастрофы остается темой для дискуссий.
Во время Чернобыльского форума в 2005 году называли цифру в 50 человек, умерших вследствие катастрофы на ЧАЭС, но при этом там звучала цифра в 9 тыс. человек, которые могли стать потенциальными жертвами воздействия радиации.
При этом, природоохранная организация "Гринпис" оговорит о 93 тыс. пострадавших.
Это не первый случай, когда туристов призывают не делать неуместные селфи в исторических местах. Похожая история - со снимками из Освенцима, концентрационного лагеря, где во время Холокоста было убито более миллиона человек.