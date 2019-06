"Чернобыль" и туристический бум: автор сериала просит не делать неуместные селфи

View this post on Instagram

В одиночку на заброшенный энергоблок атомной станции. ________________ Фото сделано в первые минуты, после подъёма на крышу 5-го энергоблока АЭС. К сожалению, фотографировать мог только на телефон. Но ценность этого фото крайне высока. У него есть история. ________________ Далеко не один раз бывал я в Припяти, в ЧЗО в целом. Но третью очередь ЧАЭС, и сам пятый блок все как-то обделял вниманием. Те, кто был там, - говорили, объект впечатляющий, даже эпичнее Дуги будет. Но, пока лично не убедишься, не поверишь. _____ Май. Есть готовый план одиночного похода, с проникновением на третью очередь. Конец мая. Воплощаю план в жизнь. Успешный заброс в Зону. В одном из сел забираю велосипед, оставленный @svyatogr, что упростило перемещение внутри ЧЗО. Два дня в Припяти. И ночь проникновения на новую территорию. _____ В голове только общие представление о местности, о третьей очереди знал мало, но у меня были карты и энтузиазм. И этого достаточно.. Первое, что увидел ночью - градирня, она огромная. К ней ещё вернёмся. Ранним утром - увидел пятый энергоблок вблизи. Он монументален, не меньше. Чистый постапокалипсис. _____ Крыша делится на несколько ярусов, на каждом меня удивляло, то что я вижу. Но когда поднялся на самый верх, - у меня отняло речь. Вполне возможно, это самый удивительный вид, что видел в своей жизни. Впереди, как на ладони - территория ЧАЭС, справа - пруд-охладитель станции, слева - "железный лес", справа - третья очередь, за спиной - хранилище отработанного ядерного топлива, а внизу над котлованом для 6-го блока летают чайки. Это поражает воображение. Словно я герой фильма про постапокалипсис, и это аху*нно!