"Чернобыль" и туристический бум: автор сериала просит не делать неуместные селфи

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Автор сериала телеканала HBO "Чернобыль" Крэйг Мазин одобрительно прокомментировал рост популярности поездок в зону отчуждения, однако призвал туристов с большим уважением относиться к трагедии.

"Это замечательно, что "Чернобыль" спровоцировал волну туризма в зону отчуждения. Но я видел некоторые фото, гуляющие по сети. Если вы туда едете, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. С уважением относитесь к тем, кто пострадал от нее и стал ее жертвой", - написал Мазин в своем Twitter.

Очевидно, автор сериала имел в виду многочисленные фото из Чернобыльской зоны, где люди улыбаются, а иногда и вовсе позируют полуобнаженными.

Сейчас большое количество компаний организовывают туристические поездки в зону отчуждения - в частности, в Припять. По оценкам, только в прошлом году город посетили более 60 тыс. человек.

После выхода сериала "Чернобыль", который получил очень высокие оценки как от кинокритиков, так и от обычных зрителей, популярность туров в зону ЧАЭС резко возросла.

Число жертв Чернобыльской катастрофы остается темой для дискуссий.

Во время Чернобыльского форума в 2005 году называли цифру в 50 человек, умерших вследствие катастрофы на ЧАЭС, но при этом там звучала цифра в 9 тыс. человек, которые могли стать потенциальными жертвами воздействия радиации.

При этом, природоохранная организация "Гринпис" оговорит о 93 тыс. пострадавших.

Это не первый случай, когда туристов призывают не делать неуместные селфи в исторических местах. Похожая история - со снимками из Освенцима, концентрационного лагеря, где во время Холокоста было убито более миллиона человек.

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