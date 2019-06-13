"Готова к работе под прикрытием в РФ". Соцсети о гражданстве жены Баканова

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Вчера временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов рассказал, что его жена имеет российское гражданство.

По его словам, женщина получила гражданство во времена распада СССР, когда училась в России.

Иван Баканов отметил, что его жена находится в процессе оформления украинского гражданства.

"Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников", - отметил он.

И.о. добавил, что не хочет пользоваться своим давним знакомством с президентом Владимиром Зеленским для получения украинского гражданства.

Заявление Баканова вызвало бурную реакцию соцсетей. Кое-кто начал с критики кадрового решения нового президента.

Например, Василий Бариляк вспоминает, что Петра Порошенко в свое время критиковали за то, что он не уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, жена которого имела российское гражданство.

"Или причастность к 95 кварталу автоматически предоставляет индульгенцию?"- спрашивает пользователь.

Другие удивлены специальной проверкой СБУ, которая считает, что вопрос гражданства жены Баканова является неважным.

Журналист Александр Михельсон вспомнил, как и при каких обстоятельствах он отказывался от российского гражданства.

Паблик "Баба и кот" считает, что проблема не в российском гражданстве как таковом.

"Беда скорее в том, что жена Баканова живет здесь с 1998 года и даже не думала менять гражданство на украинское. Потому что паспорт РФ всегда был для нее более ценен", - считают они.

Людмила Кушнир удивляется, почему получение украинского гражданства у Бакановой занимает так много времени.

Кто-кто пытается шутить по поводу сложившейся ситуации.

Иронизируют по поводу сообщения на странице СБУ в Facebook, например, пользователь Михаил Макарук так прокомментировал опубликованное заявление: "СММ СБУ, если тебя держат в заложниках дай знать. Мы знаем - ты порядочный человек. Мы тебя спасем".

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