"Готова к работе под прикрытием в РФ". Соцсети о гражданстве жены Баканова

  • 13 июня 2019
Баканов Копірайт зображення UNIAN

Вчера временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов рассказал, что его жена имеет российское гражданство.

По его словам, женщина получила гражданство во времена распада СССР, когда училась в России.

Иван Баканов отметил, что его жена находится в процессе оформления украинского гражданства.

"Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников", - отметил он.

И.о. добавил, что не хочет пользоваться своим давним знакомством с президентом Владимиром Зеленским для получения украинского гражданства.

Заявление Баканова вызвало бурную реакцию соцсетей. Кое-кто начал с критики кадрового решения нового президента.

Например, Василий Бариляк вспоминает, что Петра Порошенко в свое время критиковали за то, что он не уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, жена которого имела российское гражданство.

"Или причастность к 95 кварталу автоматически предоставляет индульгенцию?"- спрашивает пользователь.

Другие удивлены специальной проверкой СБУ, которая считает, что вопрос гражданства жены Баканова является неважным.

Журналист Александр Михельсон вспомнил, как и при каких обстоятельствах он отказывался от российского гражданства.

Паблик "Баба и кот" считает, что проблема не в российском гражданстве как таковом.

"Беда скорее в том, что жена Баканова живет здесь с 1998 года и даже не думала менять гражданство на украинское. Потому что паспорт РФ всегда был для нее более ценен", - считают они.

Людмила Кушнир удивляется, почему получение украинского гражданства у Бакановой занимает так много времени.

Кто-кто пытается шутить по поводу сложившейся ситуации.

Иронизируют по поводу сообщения на странице СБУ в Facebook, например, пользователь Михаил Макарук так прокомментировал опубликованное заявление: "СММ СБУ, если тебя держат в заложниках дай знать. Мы знаем - ты порядочный человек. Мы тебя спасем".

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