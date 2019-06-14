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Служба безопасности Украины заявила, что к крушению украинского военно-транспортного самолета Ил-76 в 2014 году причастен Кремль.

В ночь на 14 июня того года пророссийские сепаратисты сбили самолет украинской армии, который шел на посадку в Луганский аэропорт. Погибло 49 десантников и пилотов.

В Кремле свою причастность отвергли.

Новое заявление СБУ

"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства того, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера", - говорится в заявлении СБУ.

По данным спецслужбы, "преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров", которого в то время отправили в командировку на Донбасс для выполнения военных задач.

"Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами Мужества", - добавляют в СБУ.

Там напомнили, что в 2017 году следователи вручили уведомление о подозрении руководителю компании "Вагнера" Дмитрию Уткину.

"Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся либо на территории страны-агрессора, либо в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности заявляет, что делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности", - заявили в спецслужбе.

Как сбили самолет

В ночь на 14 июня 2014 года пророссийские сепаратисты сбили транспортник Ил-76МД украинской армии, который шел на посадку в Луганский аэропорт.

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По данным расследования, на высоте около 500 метров в самолет попала ракета переносного зенитного комплекса (ПЗРК) "Игла".

Впоследствии неподалеку от места катастрофы обнаружили две отстрелянные трубы от этого комплекса (вторую, как считают эксперты, пилоты смогли нейтрализовать тепловой ловушкой).

Также предполагают, что Ил-76МД обстреляли, помимо всего прочего, из зенитно-артиллерийской установки.

В результате попадания самолет потерял крыло, загорелся и упал в пяти километрах восточнее Луганска.

Все, кто находился на его борту, погибли: это 40 десантников 25-й бригады и девять пилотов Мелитопольской бригады транспортной авиации.

Кто ответил?

Ответственность за эту трагедию возложили на экс-начальника штаба Антитеррористической операции на востоке Украины генерал-майора Виктора Назарова, которого приговорили к семи годам тюрьмы.

В 2017 году СБУ обнародовала результаты своего расследования того, кто именно из боевиков непризнанной "ЛНР" причастен к крушению самолета.

По данным спецслужбы, группы с ПЗРК организовывал тогдашний командир батальона "Заря" Игорь Плотницкий (который впоследствии возглавит "Луганской республику", а через несколько лет будет смещен с должности в результате переворота), его заместитель Андрей Патрушев, а также командир группы "Витязь" Александр Гуреев.

СБУ даже опубликовала аудиозапись переговоров, на которой, как указывается, они говорят о сбитом самолете и договариваются, чтобы вывезти его остатки на металлолом.

Их действия квалифицированы как теракт, дело все еще находится в суде.

Кроме них СБУ считает причастной к гибели самолета российскую частную военную компанию "Вагнер", которая, по данным украинской спецслужбы, с конца мая 2014 года действовала в Луганской области.

Кремль официально отрицает свою причастность как к компании "Вагнер" (существование которой он вообще отрицает), так и к вооруженной поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе, в частности средствами противовоздушной обороны.

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