Зеленский: "Мы не готовы к диалогу с сепаратистами"

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Во время совместной пресс конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к двустороннему диалогу с сепаратистами с Донбасса.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы работать в минском формате. Прекращение огня, освобождения пленных. Это первые вещи, которые обе стороны должны сделать", - отметил президент Украины.

Он также рассказал о базовых условиях Украины относительно переговоров о судьбе Донбасса.

Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит в качестве президента в Париж. Его переговоры с Эммануэлем Макроном продолжались примерно 2 часа - на час больше запланированного.

"Завершение войны и возвращения аннексированных украинских территорий - это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем. Единственный путь к миру - это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить", - отметил во время пресс конференции президент Украины.

По его словам, Россия не выполнила ничего из того, что должна была выполнить в минском процессе, и должна выполнить решение трибунала и отпустить военнопленных украинских моряков.

В то же время президент Украины сообщил, что внешнеполитические советники будут готовить встречу в нормандском формате.

Президент Франции заявил, что Франция готова к проведению встречи в нормандской формате, но надо достичь определенных договоренностей, чтобы она имела эффект.

"Когда придет время, Франция готова провести заседание Нормандского формата. Но до тех пор нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства", - отметил он.

В то же время лидеры государств не договорились о восстановлении прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы - Владимир Зеленский заявил об отсутствии оснований для этого, а Эммануэль Макрон отметил, что не относит этот вопрос к санкционному давлению.

"Есть вопрос санкций в отношении России. И здесь Франция придерживается своей линии, чтобы эти санкции продолжать, пока не будут выполнены условия. Но что касается принадлежности к Совету Европы, это не должно рассматриваться как санкции. Потому что от этих санкций страдает не Российское государство, а граждане России", - подчеркнул президент Франции, сообщает Интерфакс-Украина.

"Думаю, что это начало прекрасной дружбы"

На встрече в Париже также обсуждалось расширение сотрудничества между Францией и Украиной.

"Новый уровень партнерства с Францией будет одним из ключевых направлений внешней политики", - сообщил Зеленский.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Зеленский пообещал сделать партнерство с Францией одним из ключевых направлений внешней политики

Он пообещал, что для французских инвесторов будут созданы максимально благоприятные условия, и французские компании уже скоро увидят результаты борьбы с коррупцией.

"Мы работаем 25 часов, если честно, 24 с половиной в сутки для уничтожения коррупции. Наши требования для французских компаний - качественный товар и услуги, справедливая конкуренция, создание рабочих мест", - заявил президент Украины.

"Думаю, что это начало прекрасной дружбы", - охарактеризовал он будущее отношений с Францией цитатой из фильма и пригласил Макрона посетить Украину.

"Первый зарубежный визит вы осуществили во Францию. Мы очень ценим такой знак дружбы", - отметил Макрон.

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