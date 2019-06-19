Катастрофа MH17: следователи назвали имена подозреваемых. Кто они?

Копірайт зображення Reuters Image caption Малайзийский "Боинг", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года

Международная следственная группа (JIT) впервые назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга", сбитого над Донбассом в июле 2014 года.

Одновременно с этим СБУ объявила им о подозрении.

Малайзийский "Боинг", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой из установки "Бук", погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета.

Результаты расследования сначала сообщили родственникам погибших, а затем объявили публично.

Совместная следственная группа работает в Нидерландах - граждан этой страны было больше всего в сбитом самолете ‒ 193.

В группе также есть представители Бельгии, Австралии и Малайзии, которые также лишились в катастрофе своих граждан, а также Украины.

Ранее в этот же день сайт журналистских расследований Bellingcat обнародовал новый отчет по катастрофе с описанием людей, причастных к транспортировке установки "Бук", из которой был сбит самолет.

Россия последовательно отрицает свою причастность к катастрофе рейса MH17.

Кто подозреваемые?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Представители Совместной следственной группы назвали подозреваемых

По мнению расследователей, к крушению "Боинга" могут быть причастны:

Сергей Дубинский, отставной офицер ГРУ армии России

Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ армии России

Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной "ДНР"

Игорь Стрелков, министр обороны самопровозглашенной "ДНР"

Расследователи считают, что Дубинский, Пулатов и Стрелков сейчас живут в России, а Харченко - на востоке Украины, на территории, неподконтрольной правительству страны. Все четверо объявлены в международный розыск, а дело будет передано в голландский суд до конца года. Первое заседание суда пройдет 9 марта 2020 года.

"Сегодня мы выдадим международные ордера на арест четырех лиц, которым будет предъявлено обвинение. Они также будут объявлены в национальный и международный розыск", - сказал глава полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

В то же время представитель прокуратуры Нидерландов Фред Вестербейке заявил, что Нидерланды не будут просить Украину и Россию об экстрадиции подозреваемых, поскольку конституции этих стран запрещают экстрадицию граждан.

Он заявил, что в соответствии с соглашением между Австралией, Нидерландами, Украиной, Малайзией и Бельгией юрисдикция в отношении виновных лиц передали нидерландскому правосудию.

Предполагается, что суд над ними должен начаться 9 марта 2020 года. При этом Вестербейке предупредил, что "суд пройдет, даже если они примут решение не присутствовать".

"Подозреваемые считаются невиновными, вплоть до того момента, пока судья не вынесет окончательный приговор", - отметил представитель JIT.

Вестербейке обратился к подозреваемым с призывов присутствовать во время судебного процесса и дать собственные показания.

Он также добавил: "Мы сейчас располагаем информацией и доказательствами того, что Россия причастна к этой трагедии в том или ином виде".

По его словам, Россия "точно знает, что произошло" и точно знает, что самолет был сбит из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.

В отношении подозреваемого украинца, который по данным следственной группы находится на территории так называемой "ДНР", генпрокурор Юрий Луценко заявил: "Мы попытаемся арестовать этого человека, сделать все для этого возможное".

"Если это удастся, мы организуем видеосвязь с голландским судом и, согласно договору, обеспечим выполнение приговора для этого лица", - добавил генпрокурор на брифинге JIT.

Игорь Гиркин (Стрелков)

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Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) - один из самых известных лидеров пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Известно, что до этого он принимал участие в боевых действиях в Чечне, Приднестровье и Боснии.

Стрелков стал известен после того, как возглавляемый им отряд в апреле 2014 года захватил Славянск Донецкой области.

До этого он долгие годы работал в структурах ФСБ, затем сотрудничал с православным олигархом Константином Малофеевым, которого называли одним из главных спонсоров "русской весны", в марте 2014 года принимал участие в операции по аннексии Крыма.

Покинуть республику и уйти в отставку его вынудили 14 августа 2014 года, после чего он вернулся в Москву, где в последующие годы возглавлял движение "Новороссия".

В момент крушения "Боинга" МН-17 Стрелков возглавлял минобороны самопровозглашенной ДНР, а значит, по мнению следствия, все сепаратисты, причастные к запуску ракеты из "Бука", были его подчиненными.

Согласно данным аудиоперехватов СБУ, на следующий день после катастрофы "Боинга" Стрелков обсуждал по телефону возвращение "Бука" на территорию России.

Сергей Дубинский, позывной "Хмурый"

Копірайт зображення EPA Image caption Обломок ракеты, которая, по версии следственной группы, сбила "Боинг", летевший над Донбассом

Именно Дубинский, как считают расследователи, был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка в поселок Снежное. Именно оттуда, предположительно, был выполнен запуск ракеты, которая уничтожила Boeing 777.

Имя Дубинского в связи с расследованием крушения рейса MH17 упоминается не впервые. Оно неоднократно фигурировало в докладах расследовательской группы Bellingсat.

В российской прессе Дубинский долго фигурировал как "генерал Сергей Николаевич Петровский". Он также известен под позывным "Хмурый" - это прозвище он использовал долгие годы, в том числе как ник на форумах.

Его настоящая личность и фамилия стали известны после взлома электронной почты Игоря Гиркина-Стрелкова в мае 2014 года.

Согласно данным многочисленных расследований и интервью самого Дубинского, военную карьеру он начал в восьмидесятые. Во время войны в Афганистане молодой офицер возглавил разведывательную роту мотострелкового полка, который базировался в Кабуле.

В 1990-х он принимал участие в войне в Чечне, где предположительно познакомился с Игорем Стрелковым. Впоследствии служил в 22-й бригаде спецназа ГРУ.

Воинское звание Дубинского неизвестно. На форумах в соцсетях он публиковал снимки в форме полковника. Но в 2014 году в интервью СМИ представлялся уже как генерал-майор. Кто присвоил ему это звание, неясно, хотя на последних фотографиях он снят в форме российского образца.

Дубинский некоторое время жил в Ростовской области. В апреле 2014 года он якобы вышел в отставку и отправился служить в самопровозглашенную "Донецкую народную республику".

Расследователи считают, что говорить о связи Дубинского с катастрофой можно, в первую очередь, на основании телефонных разговоров, перехваченных Службой безопасности Украины.

Утром 17 июля 2014 года, в день крушения, Дубинский обсуждал по телефону с другими ополченцами, что "Бук" с экипажем прибыл в Донецк. Тогда же он поручил отправить в сторону Снежного установку с колонной танков бригады "Восток".

Сам "Хмурый" тоже отправился в зону боевых действий. Днем 17 июля он рассказал в телефонном разговоре, что находится в Мариновке - селе к югу от Снежного: "Долбят "Градом" постоянно, только сейчас передышка. Самолет вот тоже сейчас бахнули, "сушку". У нас же "Бук-М", получили мы".

В тот момент, утверждают авторы доклада Bellingсat, Дубинский еще не понимал, что вместо украинского штурмовика по ошибке был сбит пассажирский лайнер.

Вскоре после событий июля 2014 года Дубинский был вынужден покинуть восток Украины из-за конфликта с другими лидерами ДНР. Сейчас он живет в Ростовской области.

Ранее Русская служба Би-би-си по электронной почте (адрес фигурировал в расследовании Bellingcat и других источниках) связалась с человеком, который в публикации фигурировал под прозвищем Хмурый. Он назвал выводы Bellingcat "смесью отобранных фактов и лжи" и "попыткой натянуть сову на глобус".

Олег Пулатов, позывной "Гюрза"

Копірайт зображення KVOKU.RU Image caption Эта и несколько других фотографий Олега Пулатова были опубликованы на сайте Киевского высшего общекомандного училища, которое он закончил. Расследователи считают, что именно этот человек находился рядом с "Буком" в момент пуска ракеты по малайзийскому "Боингу"

Имя отставного офицера ВДВ в связи с трагедией "Боинга" упоминается впервые.

В 1990 году он закончил Киевское высшее общекомандное училище. Судя по данным из открытых источников, Пулатов воевал в Чечне, имеет два ордена Мужества и медаль "За отвагу".

По данным базы "СПАРК", Олег Юлдашевич Пулатов в 2000-е годы был командиром воинской части 85954 - это 54-й отдельный десантно-штурмовой батальон, базировавшийся в Ульяновске.

По решению Ульяновского гарнизонного военного суда, Пулатов был досрочно уволен со службы по состоянию здоровья в 2008 году.

По данным расследователей Bellingcat, Пулатов прибыл в Донбасс весной 2014 года. Чуть позже он возглавил 2-й отдел ГРУ ДНР (спецназ и военная разведка).

По данным радиоперехватов СБУ, именно человек с позывным "Гюрза" и голосом, похожим на голос Пулатова, сопровождал "Бук" от города Снежное, находился рядом с комплексом в момент пуска ракеты по "Боингу" МН17, а затем выезжал на место крушения. По версии Bellingcat, именно Пулатов нашел и передал руководству ДНР "черные ящики" сбитого "Боинга".

Леонид Харченко, позывной "Крот"

Копірайт зображення ICORPUS.RU Image caption В 2015 Леонид Харченко дал интервью донецкому СМИ, представившись начальником второго отдела "ГРУ ДНР"

Харченко является гражданином Украины, уроженцем Донбасса. Как считают расследователи, летом 2014 года он командовал различными подразделениями разведки ГРУ ДНР, был подчиненным Пулатова и Дубинского.

Судя по данным прослушки СБУ, 17 июля 2014 года человек с позывным "Крот" подсказывал другому стороннику ДНР дорогу к месту нахождения "Бука".

Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию комплекса обратно в Россию.

В апреле 2015 года Харченко стал командиром второго отдела ГРУ ДНР (после ухода Пулатова). Что было с "Кротом" после 2015 года - неизвестно. По одной из версий, он переехал в Россию, поселился в Ростовской области и вскоре был убит.

Расследование катастрофы

Копірайт зображення AFP

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Связь с рейсом МН17 была потеряна, когда лайнер находился примерно в 50 км от российско-украинской границы.

Самолет разбился в Донецкой области на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

В октябре 2015 года Совет безопасности Нидерландов сделал вывод, что самолет был сбит ракетой класса "земля - воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В 2016 году Совместная следственная группа пришла к такому же выводу.

В мае прошлого года JIT обнародовала официальное заключение о том, что "Бук", из которого сбили "Боинг", принадлежал курской 53-й бригаде противовоздушной обороны Вооруженных сил России.

Впрочем, официально их имена ранее не озвучивали.

Австралия и Нидерланды обвинили в катастрофе Россию.

Версия России

Москва отрицает свою причастность к крушению МН17, выдвигая различные и часто взаимоисключающие версии о вине украинских военных.

А российский МИД называл расследование JIT "предвзятым и политически мотивированным".

В сентябре 2016 года министерство обороны России предоставило свои данные о катастрофе, заявив, что ракета из комплекса "Бук" была запущена не из района Снежного, находившегося под контролем ДНР.

В октябре 2015 года похожую версию выдвигал производитель установок "Бук" - концерн "Алмаз-Антей". Представители концерна настаивали, что пуск был осуществлен из района населенного пункта Зарощенское, контролировавшегося украинскими войсками.

Вместе с тем Следственный комитет России неоднократно заявлял, что рассматривает в качестве приоритетной версии катастрофы запуск ракеты "воздух-воздух" штурмовиком Су-25 ВВС Украины.

Различные эксперты доказывали, что это невозможно, ведь Су-25 не летает на такой высоте и не имеет ракет, способных сбить лайнер на высоте 10 км.

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