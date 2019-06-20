Война за Жукова. Как проспекту в Харькове возвращали имя советского маршала

Копірайт зображення Антон Авіжас

Депутаты Харьковского городского совета большинством голосов вернули имя советского маршала одному из проспектов города.

Петиция, которую рассматривали на сессии, была зарегистрирована на сайте мэрии еще 8 мая. Тогда мэр Геннадий Кернес призвал харьковчан поддержать документ.

По мнению градоначальника, переименование - это восстановление исторической справедливости.

Против выступили общественные активисты: в среду они вышли на пикет у здания мэрии, потому что считают решение незаконным.

"Жуков - палач украинского народа"

Пикетчики собирались под харьковской мэрией в 9:00 утра. В руках держали плакаты с портретами Геннадия Кернеса и Георгия Жукова и лозунгами "В защиту декоммунизации", "Жуков - кровавый мясник!"

Несколько десятков представителей различных общественных организаций выступают против возвращения имени советского маршала одной из харьковских улиц. Уверены - такие действия нарушают закон о декоммунизации.

Участница пикета, волонтер Ярина Чаговец подчёркивает: проспект, который сейчас носит имя украинского правозащитника Петра Григоренко, был назван в честь маршала Жукова в 1990-е годы. Следовательно, это название не является историческим.

"В рамках закона о декоммунизации в 2016 году был переименован проспект палача Маршала Жукова в проспект маршала Григоренко - человека, который много сделал для Украины. Мы считаем, что это (возвращение имени Жукова. - Ред.) грубое нарушение закона. И не имеют права депутаты горсовета голосовать за то, чтобы это произошло", - говорит Ирина.

Копірайт зображення Антон Авіжас

Представительница областного общества "Просвещение" Татьяна Лучникова цитирует приказ, подписанный, среди прочего, Георгием Жуковым. Он касается выселения украинцев, находившихся в зоне оккупации во время Второй мировой войны:

"Выслать в отдельные края Советского Союза всех украинцев, проживавших под властью немецких оккупантов. Выселение производить: в первую очередь украинцев, которые работали и служили у немцев; во вторую очередь выслать всех остальных украинцев, которые знакомы с жизнью во время немецкой оккупации. Выселение начать после того, как будет собран урожай и сдан государству для нужд Красной Армии".

"Не просто так, понимаете? Ободрать как липку и выселить!" - возмущается Лучникова.

Женщина уверена - имя советского маршала не должно находиться на карте Харькова.

Копірайт зображення Антон Авіжас

Фото Жукова и 45 тысяч подписей

Вопрос о переименовании был вынесен на рассмотрение сессии под 74-м номером. Однако мэр сразу же предложил рассмотреть его шестым.

По словам начальника отдела по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексея Хорошковатого, декоммунизировали Жукова незаконно. Дескать, маршал боролся с нацистами во время Второй мировой войны, а следовательно, не подпадает под этот закон.

"23 августа 1943 года Жуков был в нашем городе и непосредственно участвовал в освобождении от нацистских захватчиков", - сказал Хорошковатый. Его выступление было иллюстрировано показом фотографий Жукова во время освобождения города.

Копірайт зображення Антон Авіжас

Петицию о переименовании проспекта Петра Григоренко зарегистрировали 8 мая.

Ее открыто поддержал Геннадий Кернес. На своей странице в Facebook глава города призвал харьковчан ее подписать.

Большинство - за Жукова

Перед голосованием в горсовете мэр Харькова показал пачку заявлений, авторы которых высказались за переименование. Говорит, таких набралось 45 тысяч.

"Мы рассматриваем этот вопрос сугубо под углом видения, что маршал победы, Жуков, маршал победы, я подчеркиваю, - возвращение исторического названия. И рассматриваем его как военачальника, который освобождал Украину и Харьков, в том числе и Европу от нацистско-фашистских захватчиков", - отметил Кернес, обращаясь к депутатам.

В сессионный зал пустили также представителей общественности. Одному из них, Игорю Россохе, дали возможность выступить.

Копірайт зображення Антон Авіжас

"Я призываю депутатов к здравому смыслу. То, что вы сейчас делаете исходя из правового поля Украины фактически открывает путь к новой "ХНР" (Харьковской народной республике. - Ред.), и фактически ставит все украинское государство в ситуацию, когда местный орган власти фактически нарушает украинские законы", - заявил Россоха.

Против переименования выступило 13 депутатов. 59 из 72 проголосовали за изменение названия проспекта. Решение приняли под аплодисменты части депутатов.

В честь Петра Григоренко решили назвать небольшую улицу в историческом центре города.

Геннадий Кернес также пообещал восстановить бюст маршала Жукова, поваленный во время акции 2 июня.

Копірайт зображення Антон Авіжас

Будет ли обжалование?

На решение депутатов Харьковского городского совета уже отреагировал Украинский институт национальной памяти. На сайте учреждения разместили требование к Геннадию Кернесу не подписывать принятое решение.

Авторы заявления, в частности, ссылаются на закон о присвоении имен физических лиц. Речь идет о запрете называть топонимические объекты именами людей, причастных к руководству Коммунистической партии СССР.

"Георгий Жуков в январе-июле 1941 года занимал должность заместителя народного комиссара обороны СССР, в августе 1942 года - июне 1945 года - первого заместителя народного комиссара обороны СССР; в марте-июле 1946 года - заместителя министра вооруженных сил СССР; в марте 1953 года - феврале 1955 года - первого заместителя министра обороны СССР; в феврале 1955 года - октябре 1957 года - министра обороны СССР. Кроме того, в июне - октябре 1957 года он был членом Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза", - говорится в заявлении.

Оспорить в суде решение городского совета также планируют харьковские активисты. У стен горсовета они оставили фото надгробия Георгия Жукова и лампадки.

Прокуратура Харьковской области примет решение о том, как реагировать в этой ситуации, после изучения решения депутатов.

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