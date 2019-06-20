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В Киеве во Владимирском соборе по инициативе владыки Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата. Участники назвали его "поместным собором" и решили возобновить деятельность патриархата.

"Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и украинского государства", - говорится в постановлении "собора".

Также участники собрания решили отменить постановление о ликвидации УПЦ КП, принятое 15 декабря 2018 года, перед тем как Киевский патриархат стал частью Православной церкви Украины.

"Без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора украинских Церквей 15 декабря 2018 года и предоставления томоса об автокефалии", - говорится в тексте постановления "собора".

В постановлении отмечается, что томос об автокефалии, предоставленный новой церкви Украины 6 января 2019 года в Стамбуле, не соответствует уставу автокефальных Церквей, поэтому "ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата".

Поместный собор - собрание церковных архиереев, священников и мирян, который имеет право принимать стратегические решения в церкви и отменять решения синода.

Православная церковь Украины во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием уже назвала это событие "самовольным и неуставным собранием неопределенной группы неуполномоченных лиц".

Там отметили, что Филарет не имеет права единолично собирать Поместный Собор ни по действующему уставу ПЦУ, ни по прежнему уставу УПЦ КП.

В заявлении ПЦУ накануне проведения "собора" четко указывалось, что все организаторы и участники этого собрания будут отделены от автокефальной церкви "со всеми каноническими и юридическими последствиями".

Большинство нынешних иерархов ПЦУ, которые ранее принадлежали к УПЦ Киевского патриархата, проигнорировали собрание Филарета.

На "поместный собор" УПЦ КП пришли всего несколько епископов из 40.

Кто же пришел к Филарету

"Собор" проводят в бывшем главном храме УПЦ КП - Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.

Image caption Митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф (слева)

Как передает корреспондент BBC News Украина, во Владимирский собор из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев).

В РФ и Молдове существуют несколько православных приходов, которые принадлежали к УПЦ КП, ими управляют именно эти иерархи.

Как соообщил корреспондент BBC News Украина, перед началом "собора" во Владимирском храме было не более десяти священников и 50-70 мирян.

Наступление Филарета

О намерении созвать собор с целью восстановить Киевский патриархат Филарет официально заявил 11 июня на специальном собрании интеллигенции.

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года (Поместного собора УПЦ КП 15 декабря, который принял решение о самороспуске для вхождения в состав ПЦУ. - Ред.). Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - сказал Филарет.

Бывший патриарх Филарет не признает того, что Киевский патриархат 15 декабря утром провел поместный собор и принял решение о самороспуске, чтобы сразу влиться в ряды автокефальной Православной церкви Украины.

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Почетный патриарх хочет сделать это для того, чтобы, по его словам, сохранить Киевский патриархат, который будет независимым от Москвы и Константинополя.

Филарет заявляет, что нынешняя автокефальная православная церковь зависима от Вселенского патриархата, и если бы он заранее знал содержание томоса об автокефалии, который предоставили ПЦУ, то не принял бы его.

"Епифаний - слуга Вселенского патриарха, а так называемая ПЦУ служит интересам греков", - считает владыка.

Филарет настаивает, что статус ПЦУ как митрополии, а не патриархата, унижает церковь и является признаком ее несамостоятельности.

После проведения Филаретом "собора" и создания альтернативы ПЦУ соратники почетного патриарха в глазах мирового православия и Вселенского патриарха могут стать раскольниками.

Владыку Филарета такая перспектива не пугает. Он осознает, что после "собора" снова может оказаться в неканоническом статусе, как это было до решения Вселенского патриархата от 12 октября 2018 года.

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Почетный патриарх настаивает, что сможет "сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь".

Также Филарету неважно, что его поддерживает только незначительная часть епископов. По его словам, для развития церкви "с самого малого" достаточно всего двух епископов, чтобы уже потом посвящать новых. По церковным канонам, рукополагать в епископы могут как минимум двое епископов, а без епископа церковь не может функционировать, поскольку только они могут освящать необходимое для таинств миро.

Позиции Епифания

В свою очередь предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и большинство епископов настаивают, что церковь является автокефальной и независимой. Там приводят пример многих других поместных церквей, которые не имеют статуса патриархии.

По данным источников BBC, Вселенский патриархат однозначно поддерживает Епифания и не исключает применения санкций в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата.

Ранее в интервью ВВС News Украина Епифаний объяснял причину конфликта с Филаретом - тот сам хотел управлять ПЦУ, однако новый предстоятель начал самостоятельно развивать вновь церковь, а многие требования Филарета к себе назвал "ультиматумами, которые его унижают".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Митрополита Епифания поддерживает абсолютное большинство епископов церкви

Конфликт в новой украинской церкви стал публичным в начале мая. Бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет тогда заявил, что он до сих пор является патриархом киевским, а сам патриархат якобы до сих пор существует.

В то же время ПЦУ и Министерство юстиции это отрицают.

Между Филаретом и предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием произошел конфликт за первенство в церкви.

Формально Филарет является простым епископом ПЦУ и руководителем Киевской епархии, а также членом исполнительного органа церкви - синода. Он пользуется титулом почетного патриарха, но признают его только в ПЦУ.

В начале мая Филарет озвучил ряд обвинений в сторону Епифания, в частности в невыполнении определенных договоренностей, якобы достигнутых перед объединительным собором 15 декабря 2018 года, а также в зависимом положении от Константинополя (Вселенского патриархата).

Почетный патриарх заявляет, что ряд положений томоса об автокефалии и устава ПЦУ невыгодны украинской церкви и призвал их не выполнять.

Копірайт зображення FACEBOOK/ORTHODOX.IN.UKRAINE Image caption В Константинополе митрополит Епифаний встретился с предстоятелем Элладской церкви архиепископом Иеронимом

14 мая Филарет собирал епископов бывшего УПЦ КП во Владимирском соборе, однако тогда ему практически никто не пришел.

В конце мая почетный патриарх даже издал указ, фактически направленный против Епифания.

Он отлучил от служения ректора Киевской православной богословской академии и близкого соратника митрополита Епифания протоиерея Александра Трофимлюка, приход которого подчинялся Филарету.

В ответ Епифаний подчинил киевский приход Трофимлюка себе, а все указы патриарха на бланках киевского патриархата с 30 января 2019 года признал недействительными.

Формально киевская епархия, которой руководит Филарет, до сих пор не перерегистрировала свой устав как часть ПЦУ. 24 мая синод ПЦУ обязал ее сделать это в необходимый срок.

Ожидается, что на ближайшем заседании синода ПЦУ, которое состоится уже через несколько дней, церковь даст каноническую оценку действиям Филарета, а также позволит приходам Киева переходить от Филарета непосредственно в подчинение Епифания.

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