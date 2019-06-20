ПЦУ может наказать Филарета за "восстановление" Киевского патриархата уже 24 июня

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В Киеве во Владимирском соборе по инициативе владыки Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата. Участники назвали его "поместным собором" и решили возобновить деятельность патриархата. Православная церковь Украины не признает это собрание и планирует принять ответное решение уже на ближайшем синоде.

"Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и украинского государства", - говорится в постановлении "собора".

Также участники собрания решили отменить постановление о ликвидации УПЦ КП, принятое 15 декабря 2018 года, перед тем как Киевский патриархат стал частью Православной церкви Украины.

"Без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора украинских Церквей 15 декабря 2018 года и предоставления томоса об автокефалии", - говорится в тексте постановления "собора".

Участники собрания считают, что томос об автокефалии, предоставленный новой церкви Украины 6 января 2019 года в Стамбуле, не соответствует уставу автокефальных Церквей, поэтому "ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата".

Филарет подчеркнул, что УПЦ КП сохраняет право владения имуществом, которое ранее у нее было.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Филарет созвал "собор", хотя права на это не имел, считают в ПЦУ

Поместный собор - собрание церковных архиереев, священников и мирян, который имеет право принимать стратегические решения в церкви и отменять решения синода.

ПЦУ не признает права Филарета созвать такой собор.

Большинство нынешних иерархов ПЦУ, которые ранее принадлежали к УПЦ Киевского патриархата, проигнорировали собрание Филарета.

На "поместный собор" УПЦ КП пришли всего несколько епископов из 40.

Вышли из состава ПЦУ

"Патриарх и те, кто были с ним на этом собрании, они все участвовали в жизни ПЦУ ... сейчас они отделились. Я думаю, что священный синод просто констатирует, что они по собственному желанию вышли из состава Православной церкви Украины", - сказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в четверг на брифинге.

По его словам, Филарет "не будет иметь никакого отношения к ПЦУ и не будет занимать никаких должностей".

Фактически это может означать, что у него заберут киевскую кафедру, которую он сейчас возглавляет от имени ПЦУ.

""Я убежден, что патриарх абсолютно убежден, что действует в интересах церкви", - сказал архиепископ. "Он считает, что только он один может обеспечить процветание церкви".

При этом он исключил, что Вселенский патриархат может отозвать томос об автокефалии ПЦУ из-за действий Филарета.

Православная церковь Украины также обнародовала заявление, в котором напомнила, что перед началом объединительного церковного собора 15 декабря 2018 года иерархи УПЦ КП приняли решение о ее роспуске.

В заявлении подчеркивается, что решение о роспуске ПЦУ вступило в силу сразу же после принятия, а сам Филарет вошел в состав руководящего органа ПЦУ - синода и признавал первенство митрополита Епифания.

К тому же, ПЦУ заявляет, что Филарет не имеет права единолично собирать Поместный Собор ни по действующему уставу ПЦУ, ни по прежнему уставу УПЦ КП.

Image caption Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) от имени ПЦУ объявил о непризнании "собора" Филарета

Руководство ПЦУ планирует отреагировать на собрание, иницированное Филаретом, уже 24 июня на заседании синода церкви, приняв соответствующие решения.

Источники BBC в ПЦУ прогнозируют, что участники "собора" и лично Филарет будут наказаны.

"Собор" также определил двух новых кандидатов в епископы.

"Кроме того, поместный собор избрал кандидатов в епископы, два кандидата", - сказал Филарет.

По его словам, один из кандидатов - намесник Свято-Феодосиевского монастыря архимандрит Андрей (Маруцак).

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Православная церковь Украины призвала тех, кому предложат епископами УПЦ КП отказаться, поскольку иначе их не смогут принять в состав епископата ПЦУ.

Отвечая на вопрос о будущих отношениях с Православной церковью Украины Филарет сказал, что решение зависит от самой ПЦУ.

"Если они хотят они быть в составе Киевского патриархата - мы готовы их с любовью принять. Не хотят - будут существовать как отдельная церковь", - сказал он.

Филарет подчеркнул, что теперь в Украине будет три православные церкви: УПЦ Московского патриархата, ПЦУ, которая "имеет ограниченные права" и УПЦ Киевского патриархата, которая является "украинской и независимой".

Он добавил, что не собирается ходить на заседания синода ПЦУ, постоянным членом которого является. Напомним, следующее заседание синода состоится 24 июня.

Филарет сказал, что не считает это расколом, поскольку УПЦ КП появилась в 1992 году, а ПЦУ - только в 2018 года.

"Это (УПЦ КП. - Ред.) церковь украинская, настоящая, а ПЦУ - греческая", - сказал иерарх.

Кто же пришел к Филарету

"Собор" провели в бывшем главном храме УПЦ КП - Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.

Image caption Митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф (слева)

Как сообщил корреспондент BBC News Украина, во Владимирский собор из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев).

В РФ и Молдове существуют несколько православных приходов, которые принадлежали к УПЦ КП, ими управляют именно эти иерархи.

Согласно информации корреспондента BBC News Украина, перед началом "собора" во Владимирском храме было не более десяти священников и 50-70 мирян.

Наступление Филарета

О намерении созвать собор с целью восстановить Киевский патриархат Филарет официально заявил 11 июня на специальном собрании интеллигенции.

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года (Поместного собора УПЦ КП 15 декабря, который принял решение о самороспуске для вхождения в состав ПЦУ. - Ред.). Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - сказал Филарет.

Бывший патриарх Филарет не признает того, что Киевский патриархат 15 декабря утром провел поместный собор и принял решение о самороспуске, чтобы сразу влиться в ряды автокефальной Православной церкви Украины.

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Почетный патриарх хочет сделать это для того, чтобы, по его словам, сохранить Киевский патриархат, который будет независимым от Москвы и Константинополя.

Филарет заявляет, что нынешняя автокефальная православная церковь зависима от Вселенского патриархата, и если бы он заранее знал содержание томоса об автокефалии, который предоставили ПЦУ, то не принял бы его.

"Епифаний - слуга Вселенского патриарха, а так называемая ПЦУ служит интересам греков", - считает владыка.

Филарет настаивает, что статус ПЦУ как митрополии, а не патриархата, унижает церковь и является признаком ее несамостоятельности.

После проведения Филаретом "собора" и создания альтернативы ПЦУ соратники почетного патриарха в глазах мирового православия и Вселенского патриарха могут стать раскольниками.

Владыку Филарета такая перспектива не пугает. Он осознает, что после "собора" снова может оказаться в неканоническом статусе, как это было до решения Вселенского патриархата от 12 октября 2018 года.

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Почетный патриарх настаивает, что сможет "сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь".

Также Филарету неважно, что его поддерживает только незначительная часть епископов. По его словам, для развития церкви "с самого малого" достаточно всего двух епископов, чтобы уже потом посвящать новых. По церковным канонам, рукополагать в епископы могут как минимум двое епископов, а без епископа церковь не может функционировать, поскольку только они могут освящать необходимое для таинств миро.

Позиции Епифания

В свою очередь предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и большинство епископов настаивают, что церковь является автокефальной и независимой. Там приводят пример многих других поместных церквей, которые не имеют статуса патриархии.

По данным источников BBC, Вселенский патриархат однозначно поддерживает Епифания и не исключает применения санкций в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата.

Ранее в интервью ВВС News Украина Епифаний объяснял причину конфликта с Филаретом - тот сам хотел управлять ПЦУ, однако новый предстоятель начал самостоятельно развивать вновь церковь, а многие требования Филарета к себе назвал "ультиматумами, которые его унижают".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Митрополита Епифания поддерживает абсолютное большинство епископов церкви

Конфликт в новой украинской церкви стал публичным в начале мая. Бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет тогда заявил, что он до сих пор является патриархом киевским, а сам патриархат якобы до сих пор существует.

В то же время ПЦУ и Министерство юстиции это отрицают.

Между Филаретом и предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием произошел конфликт за первенство в церкви.

Формально Филарет является простым епископом ПЦУ и руководителем Киевской епархии, а также членом исполнительного органа церкви - синода. Он пользуется титулом почетного патриарха, но признают его только в ПЦУ.

В начале мая Филарет озвучил ряд обвинений в сторону Епифания, в частности в невыполнении определенных договоренностей, якобы достигнутых перед объединительным собором 15 декабря 2018 года, а также в зависимом положении от Константинополя (Вселенского патриархата).

Почетный патриарх заявляет, что ряд положений томоса об автокефалии и устава ПЦУ невыгодны украинской церкви и призвал их не выполнять.

Копірайт зображення FACEBOOK/ORTHODOX.IN.UKRAINE Image caption В Константинополе митрополит Епифаний встретился с предстоятелем Элладской церкви архиепископом Иеронимом

14 мая Филарет собирал епископов бывшего УПЦ КП во Владимирском соборе, однако тогда ему практически никто не пришел.

В конце мая почетный патриарх даже издал указ, фактически направленный против Епифания.

Он отлучил от служения ректора Киевской православной богословской академии и близкого соратника митрополита Епифания протоиерея Александра Трофимлюка, приход которого подчинялся Филарету.

В ответ Епифаний подчинил киевский приход Трофимлюка себе, а все указы патриарха на бланках киевского патриархата с 30 января 2019 года признал недействительными.

Формально киевская епархия, которой руководит Филарет, до сих пор не перерегистрировала свой устав как часть ПЦУ. 24 мая синод ПЦУ обязал ее сделать это в необходимый срок.

Ожидается, что на ближайшем заседании синода ПЦУ, которое состоится уже через несколько дней, церковь даст каноническую оценку действиям Филарета, а также позволит приходам Киева переходить от Филарета непосредственно в подчинение Епифания.

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