Суд признал конституционным роспуск Рады - СМИ

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Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Таким образом внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля 2019 года, как и было указано в указе президента.

"КС признал законным указ президента Зеленского о роспуске Рады", - заявил официальный Telegram канал "ЗеКоманды".

Эту же информацию, ссылаясь на свои источники, сообщили несколько украинских информагентств.

В пресс-службе КС BBC News Украина подтвердили, что решение принято, но его пока официально не обнародовали.

21 мая президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Мотивировал он это тем, что в парламенте, по его мнению, уже давно отсутствует коалиция.

Согласно Конституции президент действительно имеет право распустить парламент, если в течение одного месяца с момента распада старой коалиции в Верховной Раде депутаты не сформировали новую.

Указ вступил в силу 23 мая, а уже на следующий день депутаты от "Народного фронта" подали в суд иск, под которым подписались 62 парламентария с просьбой признать неконституционным указ президента.

Они считают, что президент не имеет права устанавливать наличие или отсутствие коалиции в парламенте, а только издает указ при условии существования юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в течение одного месяца.

11 июня КС начал рассматривать это представление депутатов. Сначала состоялось открытое заседание, дальше процесс проходил в закрытом режиме.

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