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Владимир Путин обвинил Владимира Зеленского в том, что тот не проявляет достаточно политической воли для налаживания отношений с Россией и решения конфликта на Донбассе.

Перед этим заявлением главе Кремля на его прямой линии показали сюжет о проблемах переселенцев из Донбасса в российских Набережных Челнах.

Затем ведущий озвучил вопрос из соцсетей: "Почему вы не общаетесь с Зеленским? Ему трудно, он же молодой, необученный. Сделайте первый шаг!"

"Что я могу сказать? Он талантливый человек. Помню его выступления в КВН в Москве ... Все это было талантливо и смешно", - сказал Владимир Путин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Путин не дал прямого ответа на вопрос о своих ожиданиях от минских переговоров с украинской делегацией в новом составе

"Но то, что мы сейчас видели, это не смешно. Это не комедия - это трагедия. И если он уже оказался в том месте, где находится, стал главой государства, то надо эти проблемы решать. Тем более, что он обещал это во время своей избирательной кампании", - посоветовал российский президент.

"А сейчас что происходит? Вот, находясь в Париже, он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. То есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда будет решать эту проблему?" - спросил Путин.

Он также обвинил украинские власти и ВСУ в увеличении обстрелов на Донбассе и нежелании прекратить экономическую блокаду Донецка и Луганска.

"Поэтому шаги навстречу - это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства", - упрекнул президент России.

Копірайт зображення униан Image caption Зеленский в Париже отмечал, что Россия не выполнила ни одного пункта минских соглашений

В Париже Владимир Зеленский заявил: ""Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы работать в минском формате. Прекращение огня, освобождения пленных".

Ранее в команде новоизбранного президента Украины говорили, что не готова к двустороннему диалогу с непризнанными республиками Донбасса, поскольку все их действия определяет Москва.

Паспорта для украинцев

На прямой линии Владимир Путин повторил обещание упростить предоставление гражданства РФ украинцам.

Ему продемонстрировали видеоролик о многодетной семье украинских переселенцев из Торецка, которые уехали оттуда в Татарстан и не возвращаются, ведь сыну "приходят повестки в армию", а он "не хочет убивать своих".

Переселенцы жаловались, что не могут получить российское гражданство.

Владимир Путин в ответ пообещал посмотреть, "какие коррективы нужно внести в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам".

Он добавил, что постарается упростить получение российских паспортов не только для тех украинцев, которые живут в РФ, но и тех, которые "находятся где-то за рубежом, в том числе и на территории самой Украины".

"В любом случае мы постараемся либерализовать этот процесс и сделать его максимально доступным для украинцев", - пообещал Путин.

Также он анонсировал завершение строительства железнодорожной части Крымского моста до конца 2019 года.

Еще в апреле, сразу после победы Владимира Зеленского на выборах, президент РФ указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В Киеве тогда выразили протест против такого решения.

"Братскими" такие отношения точно называть нельзя", - прокомментировал эти действия Кремля Владимир Зеленский.

Украинские заключенные и Медведчук

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Отвечая на вопрос о украинцах, задержанных в России, Владимир Путин вспомнил о Викторе Медведчуке, который, по словам российского президента, "очень близко к сердцу все эти проблемы принимает".

"Но такие вопросы должны решаться в комплексе", - подчеркнул глава Кремля.

"Мы должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас небезразличны, в том числе и граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичной ситуации на Украине", - добавил Владимир Путин.

В то же время он проигнорировал часть вопроса об ожиданиях от переговоров в Минске с ураинской делегацией в новом составе.

Примирения не будет

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Также во время прямой линии Владимир Путин заявил, что не планирует мириться с западными странами для отмены санкций.

"Во-первых, что значит помириться? Мы ни с кем не ругались. И желания такого у нас нет ни с кем ругаться", - ответил российский президент на вопрос о том, стоит ли Москве "помириться со всеми".

"О примирении речь не идет. Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, а будут ли какие изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы и будут, но кардинально ничего не изменится", - уверен Путин.

"Нас обвиняют, что мы там Донбасс оккупируем - полная чушь, ложь", - добавил он.

На прямой линии Владимир Путин признал, что Россия потеряла 50 млрд долларов из-за экономических санкций, введенных западными странами с 2014 года после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Однако, как заверил президент России, в результате ответных российских санкций Евросоюз "потерял больше" - порядка 240 млрд долларов, по его расчетам.

Прямая линия

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Это была уже 17-я прямая линия Владимира Путина - первая состоялась в 2001 году.

13 раз он проводил ее на посту президента России, еще четыре - как премьер-министр.

Нынешняя длилась более четырех часов, под нее были сделаны специальные видеовключения из разных регионов России, а также включение, как было заявлено, из Киева.

Российские медиа отчитывались, что россияне прислали Путину более 1,5 млн вопросов.

Часть из них касались и Украины, в частности, о том, изменятся ли отношения между Киевом и Москвой после прихода к власти Владимира Зеленского, а также об ожиданиях Владимира Путина от украинских парламентских выборов.

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