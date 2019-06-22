Улитка остановила работу японской железной дороги

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Отключение электричества, из-за которого в прошлом месяце на японском острове Кюсю на время прекратилось железнодорожное сообщение, произошло из-за улитки.

Около 30 поездов с 12 тысячами пассажиров были вынуждены остановиться из-за действий "скользкого нарушителя".

Ее пораженные электрическим током останки были найдены внутри электротехнического оборудования, - сообщает Японская железная дорога.

Местная пресса, которая шла по следу улитки, пишет, что ей удалось проскользнуть через крошечное отверстие в размыкатель тока.

В Британии подобная авария произошла в 2011 году, когда улитка заползла в железнодорожный светофор, вызвав транспортный хаос вблизи города Дарлингтон, что на севере страны.

Инцидент в Японии также напоминает случай с остановкой адронного коллайдера в 2016 году, произошедшего из-за хорька.

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