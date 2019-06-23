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В воскресенье в Киеве прошел "Марш равенства" за права ЛГБТ сообщества. Основной темой нынешнего "КиевПрайда" организаторы назвали "Свобода. Единство. Борьба", а лозунгом - "Наша традиция - это свобода".

По словам организаторов, в нынешнем шествии приняли участие 8 000 человек, по подсчетам полиции - около 3 000 человек.

Участники выкрикивали: "Бунтуй, вставай, права не отдавай" и "Права человека - превыше всего".

По словам одного из организаторов ОО "КиевПрайд" Русланы Панухник, пострадавших среди участников "Марша равенства" нет. В начале шествия несколько неизвестных попытались вырвать баннер у первых участников колонны, но в ходе инцидента никто не пострадал.

Организаторы Марша поблагодарили его участников.

Копірайт зображення UNIAN Image caption К участникам "Марша равенства" традиционно присоединился посол Канады в Украине Роман Ващук

В Марше равенства в этом году среди прочих приняли участие посол Канады в Украине Роман Ващук, депутат Европарламента Ребекка Хармс, заместитель министра экономики Украины Максим Нефедов.

В этом году "КиевПрайд" впервые поддержало государственное учреждение - Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Свобода и равенство - базовые принципы любого развитого общества, и каждый раз, когда мы поднимаем эти вопросы, то общество делает шаг на встречу развити., на встречу будущему. Поэтому Центр общественного здоровья поддерживает "КиевПрайд", - сказал после завершения мероприятия гендиректор Центра Владимир Курпита.

Он добавил, что сотрудники Центра также пришли на марш, чтобы напомнить молодежи о "безопасной любви".

"Мы надеемся, что в следующем году больше государственных учреждений присоединятся к "КиевПрайду", поскольку это не о пропаганде, а о правах человека", - сказал Курпита.

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В воскресенье утром Администрация президента написала на своей странице в Facebook, что "президент является гарантом прав и свобод человека".

"Национальная полиция Украины должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни "Марша равенства" и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками марша", - говорится в заявлении.

Как все прошло?

Шествие прошло по одному из запланированных маршрутов от Дома Учителя, через бульвар Тараса Шевченко и улицу Терещенковскую до площади Льва Толстого, затем по улице Пушкинской до улицы Богдана Хмельницкого и здания "Киевпроекта".

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Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил журналистам, что во время проведения шествия не зафиксировали никаких серьезных нарушений.

Он подчеркнул, что пострадавших и задержанных во время самого марша нет.

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После завершения мероприятия для участников открыли ближайшие станции метро и подогнали около десяти автобусов. Организаторы призвали их скрыть символику марша, чтобы избежать провокаций по дороге домой.

Параллельно с маршем около главного корпуса Киевского университета им. Тараса Шевченко проводили акцию в поддержку "традиционных ценностей", среди участников которой были члены организации "Традиция и порядок". Участники держали в руках плакаты: "Содомия - дорога в ад".

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Подготовка к провокациям

В то же время, накануне начала акции правоохранители задержали девять человек в возрасте от 18 до 48 лет, которые планировали провокации во время марша и хотели забросать участников презервативами с экскрементами.

Мужчин обвиняют в подготовке к хулиганским действиям, за что им грозит от трех до семи лет заключения.

Начальник полиции Киева Сергей Крищенко рассказал "Громадскому", что задержанные разобрали четыре биотуалета и изготовили около 200 "снарядов".

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"Интерфакс-Украина" также сообщал, что во время прохождения марша около парка Шевченко, на его территории взорвали взрывпакет.

Яровой уточнил журналистам, что это был взрыв обычной петарды.

Как рассказал "Громадскому" начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, противники марша периодически пытались прорваться в колонну, но правоохранители их быстро оттесняли.

Также к участникам шествия сначала присоединились люди, которые периодически провоцировали конфликтные ситуации. В частности, они выкрикивали лозунги, которые противоречили идеям "Марша равенства".

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