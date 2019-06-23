Копірайт зображення Reuters Image caption Бельгійський монах-траппіст Ману Ван Хекке відповідатиме за продажі пива свого абатства онлайн

Бельгийские монахи, которые варят одни из самых востребованных в мире сортов пива, запускают сайт, чтобы предотвратить распространение их продукции несанкционированными продавцами.

Аббатство Святого Сикста в Вествлетерене, Фландрия, является одним из 14 официальных производителей траппистского пива в мире.

В аббатстве покупатели могут приобрести ящик пива Westvleteren за 45 евро, или примерно 1,80 евро за бутылку.

Как правило, монахи просят клиентов не перепродавать свою продукцию третьим лицам.

Продажи аббатства традиционно ограничивались частными клиентами, которые заказывают продукт по телефону. Каждый клиент может приобрести не более двух ящиков пива.

Но спекулянты игнорируют "этические ценности" монахов, продавая пиво другим людям. Именно это заставляет самих монахов открывать продажу своей продукции через интернет, чтобы ослабить спрос на черном рынке.

Копірайт зображення Reuters Image caption Брат Годфрид, бельгийский монах-траппист в аббатстве Святого Сикста

Монахи были разочарованы, когда в прошлом году увидели свое пиво в одном из нидерландских супермаркетов, где его продавали по завышенной цене.

Супермаркет собрал 7,2 тысячи бутылок популярного пива из аббатства, продавая их примерно за 9 евро за бутылку.

"Это действительно открыло нам глаза. Это было своеобразным откровением, что проблема настолько серьезна, раз компания смогла приобрести такие объемы. Это действительно вызвало у нас беспокойство", - сказал один из монахов, брат Годфрид.

Цены в Брюсселе и других местах могут быть гораздо выше, что показывает высокий спрос на пиво, которое эксперты называют лучшим в мире.

В Дубае за одну бутылку такого пива просили 300 долларов, сказали монахи агентству Reuters.

Монахи-трапписты не получают прибыли от продажи своего пива. Они производят ровно столько напитка, сколько им нужно для покрытия своих ежегодных расходов.

Теперь аббатство вводит систему бронирования продукции, чтобы лучше отслеживать соблюдение лимита в два ящика на человека на 60 дней.

Копірайт зображення Reuters

Согласно новой системе, которая заработала с четверга, покупатели должны зарегистрироваться на сайте, предоставив свои персональные данные, например, адрес и номерной знак автомобиля.

Приоритет будет отдаваться тем, кто дольше ждал с момента их последней покупки.

Брат Ману Ван Хекке, настоятель аббатства Святого Сикста, надеется, что новая система продаж будет отвечать "потребностям многих энтузиастов Westvleteren".

"Мы долго и упорно думали о хорошей и дружественной альтернативе для клиентов. Продажа пива в аббатстве останется ориентированной исключительно на частных клиентов", - добавил он.

Международная ассоциация траппистов объединяет 14 монастырей этого ордена (большинство в Бельгии). Только эти монастыри имеют право варить пиво под торговой маркой траппистов.

При этом пиво должны варить в монастыре или под наблюдением монастыря и оно не должно продаваться с целью получения прибыли.

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