Наказание Филарета: ПЦУ лишила "патриарха" Киевской епархии и храмов

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Синод Православной церкви Украины решил лишить Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроля над местными храмами и монастырями.

Соответствующее решение этот коллегиальный исполнительный орган управления церковью принял после проведения Филаретом "собора" для восстановления деятельности УПЦ Киевского патриархата.

Синод постановил принять в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию все монастыри, храмы Киева и церковных иерархов, которые до этого подчинялись Филарету.

"Принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской православной церковью, констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", - сказал после заседания архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), которого утвердили официальным пресс-секретарем ПЦУ.

По его словам, Филарет может обратиться в ПЦУ, чтобы обжаловать решение синода на соборе церкви.

Также Синод исключил из состава своего епископата двух иереев, которые приехали 20 июня на "собор" Филарета из России - митрополита Белгородского Иоасафа и его викарного епископа Петра (Москалева).

Их исключили "за активное участие в действиях, направленных на создание противостояния в церковной среде" и участие в "рукоположении епископов вне своей территории".

Речь идет о том, что на выходных они вместе с Филаретом рукоположили в епископы без согласия Синода ПЦУ отца Илью Зеленского из Харькова и архимандрита Андрея Маруцака из Киева, которые являются сторонниками бывшего патриарха.

Также синод отрицает каноничность самого собрания, которое Филарет провел 20 июня в Киеве для "восстановления" Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Перед началом синода на вопросы ВВС News Украина, будут ли принимать сегодня радикальное решение об отлучении Филарета, митрополит Епифаний ответил, что нет.

"Мы не будем уподобляться Московской церкви и принимать такие решения", - сказал предстоятель.

Бывший патриарх Филарет не признал того, что Киевский патриархат 15 декабря 2018 года самораспустился, чтобы сразу войти в состав вновь созданной автокефальной Православной церкви Украины.

По его словам, новая церковь является "греческой" и слишком зависима от Вселенского патриарха, который в январе 2019 года предоставил ей томос об автокефалии.

Говоря о томосе, Филарет сказал, что не соглашался бы на него, если бы заранее знал содержание документа.

ПЦУ же считает, что решение о роспуске УПЦ КП вступило в силу сразу же после принятия, а сам Филарет после этого вошел в состав руководящего органа новой церкви - Синода - и все время признавал первенство митрополита Епифания.

"Собор" УПЦ КП

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20 июня в Киеве во Владимирском соборе по инициативе владыки Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей непризнанной мировым православием УПЦ Киевского патриархата.

Настоятель Владимирского храма протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.

Архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что Владимирский собор является храмом Киевской епархии и подчиняется митрополиту Епифанию, однако Филарет "по-прежнему может служить там службу".

На собрание пришли всего два епископа из России и сам Филарет.

Участники назвали его "поместным собором" и решили "восстановить" деятельность патриархата.

Также собрание решило, что "восстановленному" патриархату будет принадлежать все имущество бывшей УПЦ КП.

Православная церковь Украины не признает правомочность этого собрания, апеллируя к тому, что Филарет не имеет права созывать собор ни по уставу ПЦУ, ни по уставу УПЦ КП.

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что участники собрания "отделились" от состава ПЦУ.

По его словам, Филарет "не будет иметь никакого отношения к ПЦУ и не будет занимать никаких должностей".

Новые епископы и монастыри церкви Филарета

Сразу после собора 20 июня Филарет начал рукополагать новых епископов для своей церкви.

Вместе с митрополитом Белгородским Иоасафом они уже рукоположили в епископы отца Илью Зеленского из Харькова и архимандрита Андрея Маруцака из Киева.

Image caption Вместе с Филаретом новых епископов рукополагал митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф (слева)

По апостольскому канону епископа могут рукополагать исключительно два других епископа. Однако в уставе ПЦУ указано, что намерение посвятить в епископы предварительно должен утверждать синод церкви.

Еще перед рукоположением ПЦУ отлучила обоих соратников Филарета от служения.

Также в эти выходные Филарет пытался взять под контроль Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве.

Он издал указ об увольнении наместника Макария и назначил на его место своего сторонника Андрея (Маруцака), который в этом монастыре и проживал.

В то же время, братия монастыря выступила против действий Филарета и приняла решение о подчинении митрополиту Епифанию.

Филарет обвинил ПЦУ в "рейдерском захвате" монастыря и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Надеюсь на вашу помощь, которая сделает невозможным силовой захват имущества и помещений Украинской православной церкви Киевского патриархата", - говорится в письме иерарха.

Формально до сих Филарет был руководителем киевской кафедры и ему подчинялись практически все монастыри и храмы столицы.

Филарет запретил им переоформлять свои уставы для перехода в состав ПЦУ, чтобы юридически они оставались частью УПЦ КП.

Однако, по данным ВВС, сегодня почти все храмы и монастыри столицы уже приняли решение и начинают перерегистрацию своих уставов с указанием принадлежности к ПЦУ.

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