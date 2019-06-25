Россия "возвращается" в ПАСЕ. Как так получилось?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Глава российского МИДа Сергей Лавров и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд

Россия "возвращается" в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Такой вывод следует из резолюции, которую ПАСЕ одобрила ночью во вторник, 25 июня.

ПАСЕ приняла решение об изменениях регламента, в результате которых с делегации России будут сняты санкции, наложенные на нее Ассамблеей более пяти лет назад. За резолюцию, содержащую этот пункт, проголосовали 118 членов ПАСЕ, против - 62, воздержались - 10.

"Права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий", - говорится в резолюции.

В то же время ПАСЕ может принимать "коллективные меры против своих членов, лишая или приостанавливая реализацию ряд прав на участие и/или представительство в деятельности Ассамблеи и ее органов, на основании нарушения положений ее регламента или Устава Совета Европы".

Однако никакие такие меры против российской делегации в резолюции не упомянуты.

Также решение, учитывая "исключительные условия", позволяет России представить перечень участников своей делегации уже в июне, а не перед началом первой сессии следующего года, как обычно.

Уже во вторник делегация России сможет принять участие в работе ПАСЕ.

ПАСЕ - один из двух главных уставных органов Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов и является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества.

В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции в отношении России. В знак протеста делегация России отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и сообщила о том, что возвращение к полноценной работе в ПАСЕ возможно только после восстановления всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций.

В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

Взнос составляет порядка 30 млн евро (2,1 млрд рублей). В российском бюджете на 2019 год не были заложены средства на этот взнос.

Последний транш в размере 10 млн евро поступил от России в феврале 2017 года.

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