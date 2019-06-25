Свежие рейтинги: в Раду могут пройти пять партий

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В Верховную Раду могут пройти пять партий. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и центр "Социальный мониторинг".

Исследование провели 13 - 19 июня 2019 года методом интервью в разных регионах. Всего опросили 3 тысячи респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Лидер симпатий - партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 45,3% тех, кто определился со своим выбором и планирует голосовать.

По сравнению с опросом, который на прошлой неделе представили центр "Социс" и Комитет избирателей (время проведения 14-19 июня), поддержка партии уменьшилась на 2,3%.

12,1% поддерживают "Оппозиционная платформу - За жизнь", 8,8% - "Батькивщину", 8,4% - "Европейскую солидарность" и 6,8% - партию "Голос".

Предыдущий опрос фиксировал практически аналогичные показатели за исключением того, что "Европейскую солидарность" поддерживало большее количество людей, чем "Батькивщину", однако разница была в пределах статистической погрешности.

Таким образом, по данным этого исследования, в Верховную Раду имеют шансы пройти пять партий, ведь остальные имеют поддержку менее 5%.

В то же время, партии "Гражданская позиция" и "Сила и честь" приближаются к проходному барьеру - 4,5% и 4,4% соответственно.

За Радикальную партию Олега Ляшко готовы отдать свои голоса 3% респондентов.

По партийным спискам в Верховную Раду избирают 225 депутатов, а еще половину - в мажоритарных округах. Но депутатов-мажоритарщиков будет меньше 225-ти, ведь выборы не проводят в округах Крыма и части Донбасса.

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