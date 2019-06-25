Хватит "лайков". Исландия устала от неуважения туристов

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Исландия - особое место для туристов, которые стремящихся получить идеальное фото. Только в Instagram можно найти около 10 миллионов изображений исландских живописных пейзажей.

А вот местные жители страдают от наплыва гостей.

В прошлом месяце одного из посетителей раскритиковали за то, что он на арендованной машине съехал с дороги и застрял в глине. Его спасли сотрудники полиции и написали об этом на своей странице в Facebook.

В Исландии строго запрещено ездить по бездорожью, так как это может нанести вред дикой природе.

Копірайт зображення Полиция Северо-Восточной Исландии Image caption Этот турист застрял в глине возле горячих источников, рассказали правоохранители

Недовольные исландцы даже открывают аккаунты в Facebook и Instagram, чтобы привлечь внимание к ухудшению поведения туристов.

Они, в частности, выкладывают фото, где горе-гости пьют за рулем, сидят на ледниках, ходят по покрытым мхом склонам, запускают дроны над табунами диких лошадей.

Исландский совет по туризму выступил с несколькими инициативами, направленными на поощрение ответственного поведения туристов. Они предупреждают посетителей в видеороликах и на своем сайте о важности движения только по основным дорогам и трассам страны, а также об уязвимости исландского мха.

Кроме того, туристы еще в аэропорту должны дать письменное обязательство не разрушать местные достопримечательности и мочиться в сельской местности.

Исландский мох - очень нежный и может погибнуть, если по нему ходить. Он помогает предотвратить эрозию почвы, сохраняет воду и является домом для многих микроорганизмов.

Копірайт зображення EPA Image caption Исландия - страна ледников, вулканов, горячих источников и гейзеров

Селфи на скале

Полл Джокулл Петурссон, зарабатывающий на жизнь, показывая фотографам уникальную природу Исландии, считает, что Instagram имеет как хорошие, так и плохие стороны.

"Проблемные туристы нарушают правила и демонстрируют безрассудное поведение. Они как бы говорят, что в Исландии не нужно следовать правилам. Можно, например, перейти через ограждение, чтобы постоять над пропастью ради хорошего селфи в Instagram".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Местные жители объясняют туристам необходимость сохранения природной красоты Исландии

Некоторые места обрели "известность" отнюдь не благодаря своей уникальности.

Живописный каньон Фьядрарглйуфур оказался на грани экологической катастрофы. За последние несколько лет его посетили множество туристов. Каньон привлекает гостей вовсе не своей уникальной природой, а тем, что в 2015 году именно здесь известный певец Джастин Бибер снял свой клип.

Правительство было вынуждено закрыть территорию до начала июня.

"Неосмотрительное поведение известного человека может иметь негативные последствия для всего региона, если за ним туда пойдет толпа", - сказал Associated Press министр экологии Исландии Гудмундур Инги Гудбрандссон.

Фотограф Бен Саймон Рен любит Instagram за вдохновение и общение, однако, по его мнению, эта соцсеть может создавать большие проблемы, когда посетители не соблюдают правил и не уважают природу и людей вокруг себя.

"Они готовы на все ради эффектного фото. Особенно обидно, когда так ведут себя фотографы-натуралисты, - люди, близкие к миру природы".

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