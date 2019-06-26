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В Верховную Раду могут пройти пять партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Исследование провели 20 - 24 июня 2019 года методом интервью в разных регионах. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

По результатам исследования, рейтинг партий выглядит так (среди определившихся со своим выбором и собирающихся прийти на избирательные участки):

Слуга народа" - 45,3% (на прошлой неделе - 47,1%) "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,1% (на прошлой неделе - 11,1%) "Голос" - 8,4% (на прошлой неделе - 8,1%) "Европейская солидарность" - 7,2% (на прошлой неделе - 5%) "Батькивщина" - 7% (на прошлой неделе - 7,3%)

Остальные партии, по результатам опроса, пока не преодолевают 5% проходной барьер.

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,4% (на прошлой неделе - 4,1%), Радикальную партию Олега Ляшко - 2,5%. Рейтинг других политических сил - менее 2% каждой.

Также социологи проводили опрос о доверии к президенту Владимиру Зеленскому. Ему доверяют 67% опрошенных, не доверяют - 26%.

Среди лидеров политических сил Святославу Вакарчуку доверяют 25%, Дмитрию Разумкову - 22%, Анатолию Гриценко и Игорю Смешко - по 21%, Юрию Бойко - 20%, Юлии Тимошенко - 17%, Петру Порошенко - 15%.

Лидерами недоверия является Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных.

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Предыдущий опрос

Согласно результатам исследования Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и центра "Социальный мониторинг", проведенного 13 - 19 июня 2019 года, партию "Слуга народа" готовы были поддержать 45,3% определившихся со своим выбором и собирающихся прийти на избирательные участки.

12,1% поддерживали "Оппозиционная платформу - За жизнь", 8,8% - "Батькивщину", 8,4% - "Европейскую солидарность" и 6,8% - партию "Голос".

Опрошены 3 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

По партийным спискам в Верховную Раду избирают 225 депутатов, а еще половину - в мажоритарных округах. Но депутатов-мажоритарщиков будет меньше 225-ти, ведь выборы не проводят в округах Крыма и части Донбасса.

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