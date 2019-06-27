Копірайт зображення Unian

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что воспринимает некоторые высказывания украинского бизнесмена Игоря Коломойского как личные угрозы с его стороны.

Об этом она рассказала в совместном интервью BBC News Украина и "Громадського".

"Это очень плохо, что он вернулся. Плохо для меня лично, потому что лично мне он угрожает [...] Лично в интервью Коломойский заявил, что, если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке", - говорит экс-глава Национального банка.

"По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали, почему", - добавила она.

Гонтарева имеет в виду заявление Игоря Коломойского о том, что, если потребуется, экс-главу НБУ "привезут" в Украину.

Еще до своего возвращения в Украину бизнесмен прокомментировал цитату журналиста Bihus.Info: "В интересные времена живем - Коломойский еще не прилетает в Украину, а Гонтарева уже не прилетает в Украину".

На что Коломойский ответил: "Если она не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если надо будет... В частном порядке".

Полную версию интервью с Валерией Гонтаревой в скором времени можно будет прочитать на сайте BBC News Украина.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram