Гонтарева о Коломойском: "Очень плохо, что он вернулся. Он мне угрожает"
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что воспринимает некоторые высказывания украинского бизнесмена Игоря Коломойского как личные угрозы с его стороны.
Об этом она рассказала в совместном интервью BBC News Украина и "Громадського".
"Это очень плохо, что он вернулся. Плохо для меня лично, потому что лично мне он угрожает [...] Лично в интервью Коломойский заявил, что, если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке", - говорит экс-глава Национального банка.
"По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали, почему", - добавила она.
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Гонтарева имеет в виду заявление Игоря Коломойского о том, что, если потребуется, экс-главу НБУ "привезут" в Украину.
Еще до своего возвращения в Украину бизнесмен прокомментировал цитату журналиста Bihus.Info: "В интересные времена живем - Коломойский еще не прилетает в Украину, а Гонтарева уже не прилетает в Украину".
На что Коломойский ответил: "Если она не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если надо будет... В частном порядке".
Полную версию интервью с Валерией Гонтаревой в скором времени можно будет прочитать на сайте BBC News Украина.