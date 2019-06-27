Что происходит в Станице Луганской с началом отвода войск?

Копірайт зображення Пресс-центр ООС Image caption В среду украинские военные покинули одну из передовых позиций в Станице Луганской

Резервы украинской армии близ Станицы Луганской находятся в боевой готовности и готовы вернуться на оставленные позиции, сообщил штаб Объединенных сил на Донбассе в четверг.

В то же время, добавляют там, противник - так называемая "народная милиция ЛНР" - также начала отвод своих сил от города.

"В соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, противник завершил первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста", - говорится в сообщении штаба ООС.

Группы разминирования ВСУ и ГСЧС проверяют дорогу, вдоль которой проходит разведение сил и на которой расположен пункт въезда-выезда из подконтрольной Киеву территории в район самопровозглашенной "ЛНР".

Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности. В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", - отмечают в пресс-центре Объединенных сил.

Согласно оперативным сводкам штаба, обстрелы на Донбассе не прекращаются, в том числе и в Луганской области, однако в районе Станицы Луганской за минувшие сутки нарушений перемирия не зафиксировано.

Что говорят в "ЛНР"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В непризнанной "ЛНР" также заявили о начале отвода

Подконтрольные пророссийским силам в Луганской области медиа подтверждают начало отхода "народной милиции ЛНР", однако не уточняют, близ каких именно позиций в Станице Луганской оно происходит.

Указывается лишь, что первый этап отхода может длиться до трех дней.

В то же время лидер самопровозглашенной "ЛНР" Сергей Пасечник рассказал российскому агентству "РИА Новости", что процесс разведения сил у Станицы Луганской "пока проходит без эксцессов".

Начало разведения сил

В среду в Станице Луганской состоялся первый этап отвода украинских подразделений. Украинские военные покинули одну из передовых позиций.

"Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны", - сообщалось в заявлении штаба ООС.

При этом, если там отмечали, что информация о зеркальных действиях со стороны боевиков пока не поступала: "Пока неизвестно, отвел ли свои войска противник, за этим следят уже представители наблюдательной миссии ОБСЕ".

В штабе ООС объяснили, что в ближайшие дни ожидают приезда представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы - ожидается, что после этого отвод подразделений продолжится.

Процесс разведения войск возле Станицы Луганской мог начаться и раньше - первые договоренности об этом были еще в 2016 году.

Однако, для начала разведения необходимо было бы, чтобы режим тишины в этом районе продержался минимум неделю.

Сейчас командование Операции объединенных сил говорит, что сделали первый шаг к мирному урегулированию, несмотря на нарушение перемирия со стороны пророссийских сил.

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