Почему белье от Ким Кардашьян вызвало гнев японцев

Копірайт зображення KimonoIntimates/Sato Image caption Жители Японии обеспокоены тем, что теперь слово "кимоно" будет ассоциироваться с Кардашьян, а не с их страной

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выпустила коллекцию нижнего корректирующего белья Kimono Intimate, чем вызвала недовольство японцев.

Она заявила, что такая одежда "прославяет женские формы и изгибы". Новинка уже поступила в производство.

Многие японские интернет-пользователи заявили, что название марки - неуважение к народу Японии.

Кимоно (прямой широкий халат с длинными рукавами) - японская национальная одежда, берущая начало в XV веке.

В наши дни японцы надевают кимоно в особых случаях.

"Мы носим кимоно, чтобы отпраздновать здоровье, рост детей, помолвки, браки, выпускные, а также на похороны. Кимоно передается из поколения в поколение внутри каждой семьи", - сказала ВВС японка Юка Огиши.

"Это одежда даже не напоминает кимоно, она ​​просто выбрала слово, в котором есть Ким, - нет никакого уважения к тому, что на самом деле означает эта одежда в нашей культуре".

Компания Kardashian West зарегистрировала марку Kimono в прошлом году в США. Также были зарегистрированы торговые марки Kimono Body, Kimono Intimates и Kimono World.

Нижнее белье, предназначенное для создания плавных линий под одеждой, доступно в нескольких различных цветах.

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