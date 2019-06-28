Почему белье от Ким Кардашьян вызвало гнев японцев
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выпустила коллекцию нижнего корректирующего белья Kimono Intimate, чем вызвала недовольство японцев.
Она заявила, что такая одежда "прославяет женские формы и изгибы". Новинка уже поступила в производство.
Многие японские интернет-пользователи заявили, что название марки - неуважение к народу Японии.
Кимоно (прямой широкий халат с длинными рукавами) - японская национальная одежда, берущая начало в XV веке.
В наши дни японцы надевают кимоно в особых случаях.
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"Мы носим кимоно, чтобы отпраздновать здоровье, рост детей, помолвки, браки, выпускные, а также на похороны. Кимоно передается из поколения в поколение внутри каждой семьи", - сказала ВВС японка Юка Огиши.
"Это одежда даже не напоминает кимоно, она просто выбрала слово, в котором есть Ким, - нет никакого уважения к тому, что на самом деле означает эта одежда в нашей культуре".
Компания Kardashian West зарегистрировала марку Kimono в прошлом году в США. Также были зарегистрированы торговые марки Kimono Body, Kimono Intimates и Kimono World.
Нижнее белье, предназначенное для создания плавных линий под одеждой, доступно в нескольких различных цветах.