Почему азартные игры действуют как наркотик?
Национальная служба здравоохранения Великобритании откроет первую в истории клинику лечения игромании.
Медицинское учреждение появится в Лондоне в конце года и будет лечить пациентов в возрасте от 13 до 25 лет.
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Что же такого есть в азартных играх, что делает их такими привлекательными? И что мы можем с этим сделать?
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к истории возникновения человечества: в те времена, когда люди делились на охотников и собирателей, и главной их задачей было выжить и сохранить род.
"Физиология и строение нашего мозга таковы, что он постоянно нуждается в награде", - объясняет Сайрус Аббасян, нарколог из больницы Найтингейл в Лондоне.
Этот принцип называется "системой поощрения мозга", и влияет она на наши поступки больше, чем кажется.
Эта награда, по его словам, поступает в виде дофамина - химического вещества, дающего человеку чувство удовлетворения.
К примеру, потребление наркотиков вызывает высокий уровень дофамина.
"Азартные игры влияют на примитивную часть мозга, которая с эволюционной точки зрения менее развита и связана с сиюминутным наслаждением.
В древние времена мы испытывали радость и подъем, когда на охоте убивали животное, несли добычу домой и обеспечивали едой семью".
Однако, по мнению Аббасяна, избыточное количество дофамина формирует психические расстройства и зависимости, например, наркоманию, алкоголизм и игроманию.
"Сегодня мы живем в очень искусственной среде. Природа человека не предназначена для вождения и передвижения на самолетах и поездах.
А примитивная часть мозга продолжает функционировать, требуя немедленной награды, - без особых раздумий и логики.
Именно тяга к наслаждению и является той кнопкой, на которую давят рынки аддиктивных товаров (азартных игр, алкоголя, табака, наркотиков).
Когда мы играем - и выиграем - наш мозг дает нам главную эмоциональную награду.
Многие люди получают этот "дофаминовый допинг" и продолжают спокойно жить. Но не все.
"Если возникает зависимость, мозг больше не может создавать "счастливые" нейронные связи, и человек начинает играть, чтобы пополнять наградами свою "психологическую копилку". К счастью, большинство из нас способны получать эмоциональное наслаждение естественным путем от простых вещей".
Однако, некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к пагубным зависимостям.
Частично это обусловлено тем, как функционирует наш мозг, поэтому такая предрасположенность может формироваться в семье.
Эмоциональный крючок
29-летний Джеймс Граймс десять лет страдал игроманией. Он говорит, что его собственная жизнь является подтверждением теории доктора Аббасяна:
"Мне иногда казалось, что во время игры я существую вне тела, поэтому логика и рациональные решения были мне не подвластны. Я чувствовал только приток безудержной энергии и сил.
Эйфория от победы - всепоглощающа, а проигрыш по сравнению с этим - просто ничто. Именно на этот крючок букмекерские компании и онлайн-казино ловят своих жертв.
Они хорошо разбираются в психологии эмоционально уязвимых людей и пользуются этим".
Комиссия по азартным играм Великобритании заявила, что крайне важно обеспечить свободный доступ людей к поддержке и лечению игромании.