Почему азартные игры действуют как наркотик?

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Национальная служба здравоохранения Великобритании откроет первую в истории клинику лечения игромании.

Медицинское учреждение появится в Лондоне в конце года и будет лечить пациентов в возрасте от 13 до 25 лет.

Что же такого есть в азартных играх, что делает их такими привлекательными? И что мы можем с этим сделать?

Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к истории возникновения человечества: в те времена, когда люди делились на охотников и собирателей, и главной их задачей было выжить и сохранить род.

"Физиология и строение нашего мозга таковы, что он постоянно нуждается в награде", - объясняет Сайрус Аббасян, нарколог из больницы Найтингейл в Лондоне.

Этот принцип называется "системой поощрения мозга", и влияет она на наши поступки больше, чем кажется.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Азартные игры "захватывают" примитивную часть мозга, объясняет Сайрус Аббасян

Эта награда, по его словам, поступает в виде дофамина - химического вещества, дающего человеку чувство удовлетворения.

К примеру, потребление наркотиков вызывает высокий уровень дофамина.

"Азартные игры влияют на примитивную часть мозга, которая с эволюционной точки зрения менее развита и связана с сиюминутным наслаждением.

В древние времена мы испытывали радость и подъем, когда на охоте убивали животное, несли добычу домой и обеспечивали едой семью".

Однако, по мнению Аббасяна, избыточное количество дофамина формирует психические расстройства и зависимости, например, наркоманию, алкоголизм и игроманию.

"Сегодня мы живем в очень искусственной среде. Природа человека не предназначена для вождения и передвижения на самолетах и поездах.

А примитивная часть мозга продолжает функционировать, требуя немедленной награды, - без особых раздумий и логики.

Именно тяга к наслаждению и является той кнопкой, на которую давят рынки аддиктивных товаров (азартных игр, алкоголя, табака, наркотиков).

Копірайт зображення Сайрус Аббасян Image caption Игромания крайне сложно поддается лечению, объясняет нарколог Сайрус Аббасян

Когда мы играем - и выиграем - наш мозг дает нам главную эмоциональную награду.

Многие люди получают этот "дофаминовый допинг" и продолжают спокойно жить. Но не все.

"Если возникает зависимость, мозг больше не может создавать "счастливые" нейронные связи, и человек начинает играть, чтобы пополнять наградами свою "психологическую копилку". К счастью, большинство из нас способны получать эмоциональное наслаждение естественным путем от простых вещей".

Однако, некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к пагубным зависимостям.

Частично это обусловлено тем, как функционирует наш мозг, поэтому такая предрасположенность может формироваться в семье.

Эмоциональный крючок

29-летний Джеймс Граймс десять лет страдал игроманией. Он говорит, что его собственная жизнь является подтверждением теории доктора Аббасяна:

"Мне иногда казалось, что во время игры я существую вне тела, поэтому логика и рациональные решения были мне не подвластны. Я чувствовал только приток безудержной энергии и сил.

Эйфория от победы - всепоглощающа, а проигрыш по сравнению с этим - просто ничто. Именно на этот крючок букмекерские компании и онлайн-казино ловят своих жертв.

Они хорошо разбираются в психологии эмоционально уязвимых людей и пользуются этим".

Копірайт зображення Джеймс Граймс Image caption Чтобы повысить осведомленность людей об игромании, Джеймс Граймс организовал массовое шествие между футбольными клубами, спонсорами которых являются игровые компании

Комиссия по азартным играм Великобритании заявила, что крайне важно обеспечить свободный доступ людей к поддержке и лечению игромании.

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