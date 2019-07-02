Полное солнечное затмение 2019: где и когда ждать?
В этом году наступила очередь жителей Южной Америки насладиться зрелищем полного солнечного затмения.
Любители понаблюдать за небом в некоторых частях Чили и Аргентины увидят, как Луна проходит прямо перед Солнцем, блокируя его свет в течение всего нескольких минут.
Как обычно в таких случаях людей призывают быть осторожными во время затмения. Глядя прямо на Солнце, можно повредить глаза.
Необходима надлежащая защита - например, стоит использовать сертифицированные солнечные очки.
В этом году полное солнечное затмение начнется над Тихоокеанским регионом.
Большая тень Луны, или умбра, сначала коснется поверхности океана к востоку от Новой Зеландии.
Чтобы ее увидеть, из Французской Полинезии отправятся корабли и самолеты.
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Первый - и единственный - участок суши в Тихом океане, которая лежит на пути затмения - крошечный остров Оэно, который является частью британского владения Питкэрн.
Темнота накроет этот необитаемый атолл почти на три минуты, начиная с 10:24 по местному времени (21:24 по Киеву).
Полное солнечное затмение позволяет астрономам увидеть диффузную внешнюю атмосферу Солнца, или корону.
Затем умбра достигнет побережья Чили, близ города Ла-Серена, примерно в 16:38 по местному времени (23:38 по Киеву).
Проход через Анды и Южную Америку не будет долгим. Среди последних это явление смогут увидеть жители города Часкомус в районе Буэнос-Айреса в 17:44 по местному времени (23:44 по Киеву), почти перед самым заходом солнца.
Все ожидают увидеть классические черты полного солнечного затмения. К ним относятся "Четки Бейли", которые возникают, когда последние лучи солнечного света проходят через долины и кратеры Луны, и "Бриллиантовое кольцо", которое является единственной яркой точкой, сигнализирующей о начале и конце полного отсутствия света.
"Полное солнечное затмение - завораживающее зрелище", - говорит астроном Патрик Маккарти.
Доктор Маккарти будет наблюдать за событием в Чили. Он - вице-президент Гигантского Магелланова телескопа (ГМТ), который строят в пустыне Атакама.
Место расположения телескопа находится несколько севернее места прохождения затмения, и поэтому астроному, его коллегам и друзьям придется немного попутешествовать, чтобы оказаться в нужном месте.
"Поездка к полному солнечному затмению - прекрасное чувство, - говорит доктор Маккарти. - Цвета становятся более голубыми, тени меняются, и все на земле будто исчезает. Словно мир становится темнее, почти монохромным".
ГМТ - телескоп следующего поколения, который будет иметь 24,5-метровую систему первичных зеркал.
Оборудование разместится на вершине Серро-Лас-Кампанас, а первые наблюдения за небом планируется начать в 2026 году. Полностью телескоп заработает в 2028 году.
Хотя наибольшее внимание во время полного солнечного затмения приковано к узкой полосе полной темноты, однако область, где также станет темнее, намного шире.
Это означает, что остальные части Чили и Аргентины, а также Перу, Эквадор, Парагвай, Боливия, Уругвай, часть территории Колумбии, Бразилии, Венесуэлы и Панамы увидят влияние затмения.
Не повлияет явление только на северное побережье Южной Америки.
Следующее полное солнечное затмение произойдет также над Южной Америкой, 14 декабря 2020 года.