Полное солнечное затмение 2019: где и когда ждать?

Копірайт зображення AFP/Getty Images

В этом году наступила очередь жителей Южной Америки насладиться зрелищем полного солнечного затмения.

Любители понаблюдать за небом в некоторых частях Чили и Аргентины увидят, как Луна проходит прямо перед Солнцем, блокируя его свет в течение всего нескольких минут.

Как обычно в таких случаях людей призывают быть осторожными во время затмения. Глядя прямо на Солнце, можно повредить глаза.

Необходима надлежащая защита - например, стоит использовать сертифицированные солнечные очки.

В этом году полное солнечное затмение начнется над Тихоокеанским регионом.

Большая тень Луны, или умбра, сначала коснется поверхности океана к востоку от Новой Зеландии.

Чтобы ее увидеть, из Французской Полинезии отправятся корабли и самолеты.

Первый - и единственный - участок суши в Тихом океане, которая лежит на пути затмения - крошечный остров Оэно, который является частью британского владения Питкэрн.

Темнота накроет этот необитаемый атолл почти на три минуты, начиная с 10:24 по местному времени (21:24 по Киеву).

Полное солнечное затмение позволяет астрономам увидеть диффузную внешнюю атмосферу Солнца, или корону.

Затем умбра достигнет побережья Чили, близ города Ла-Серена, примерно в 16:38 по местному времени (23:38 по Киеву).

Проход через Анды и Южную Америку не будет долгим. Среди последних это явление смогут увидеть жители города Часкомус в районе Буэнос-Айреса в 17:44 по местному времени (23:44 по Киеву), почти перед самым заходом солнца.

Все ожидают увидеть классические черты полного солнечного затмения. К ним относятся "Четки Бейли", которые возникают, когда последние лучи солнечного света проходят через долины и кратеры Луны, и "Бриллиантовое кольцо", которое является единственной яркой точкой, сигнализирующей о начале и конце полного отсутствия света.

"Полное солнечное затмение - завораживающее зрелище", - говорит астроном Патрик Маккарти.

Доктор Маккарти будет наблюдать за событием в Чили. Он - вице-президент Гигантского Магелланова телескопа (ГМТ), который строят в пустыне Атакама.

Место расположения телескопа находится несколько севернее места прохождения затмения, и поэтому астроному, его коллегам и друзьям придется немного попутешествовать, чтобы оказаться в нужном месте.

"Поездка к полному солнечному затмению - прекрасное чувство, - говорит доктор Маккарти. - Цвета становятся более голубыми, тени меняются, и все на земле будто исчезает. Словно мир становится темнее, почти монохромным".

ГМТ - телескоп следующего поколения, который будет иметь 24,5-метровую систему первичных зеркал.

Оборудование разместится на вершине Серро-Лас-Кампанас, а первые наблюдения за небом планируется начать в 2026 году. Полностью телескоп заработает в 2028 году.

Хотя наибольшее внимание во время полного солнечного затмения приковано к узкой полосе полной темноты, однако область, где также станет темнее, намного шире.

Это означает, что остальные части Чили и Аргентины, а также Перу, Эквадор, Парагвай, Боливия, Уругвай, часть территории Колумбии, Бразилии, Венесуэлы и Панамы увидят влияние затмения.

Не повлияет явление только на северное побережье Южной Америки.

Следующее полное солнечное затмение произойдет также над Южной Америкой, 14 декабря 2020 года.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram