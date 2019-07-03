Клюев - кандидат в депутаты. Как это произошло и может ли что-то измениться

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Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего главу администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты от партии "Либеральная партия Украины" по округу в Донецкой области.

Это решение вызвало возмущение в украинском обществе.

Вчера вечером несколько сотен людей собрались на Майдане Незалежности в Киеве на акцию протеста против решения Центральной избирательной комиссии.

Экс-глава администрации Януковича находится в розыске СБУ, его подозревают в превышении служебных полномочий, сопровождаемое насилием, овладением государственным имуществом в составе организованной группы в крупном размере и препятствовании мирным собраниям граждан.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Регистрация Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в депутаты вызвала возмущение в части общества

Суд разрешил правоохранителям задержать подозреваемого, чтобы доставить в зал суда.

Где же Клюев?

23 июня ЦИК уже отказывала Андрею Клюеву в регистрации. Секретарь комиссии Наталья Бернацкая объяснила в Facebook, что причиной отказа стало то, что Клюев не живет на территории Украины с 2014 года.

По закону же, кандидат в депутаты должен постоянно проживать на территории Украины в течение последних пяти лет перед выборами.

Бернацкая отметила, что комиссия обратилась во все государственные органы с просьбой предоставить подтверждение проживания или не проживания Клюева в Украине.

Пограничники ответили, что не располагают информацией о пересечении Клюевым границы, однако Генеральная прокуратура направила в ЦИК письмо, в котором отметила, что "в рамках уголовного производства у них есть обоснованные данные о постоянном пребывании данного лица за рубежом".

Народний депутат Мустафа Наем сообщил, что в этом письме речь идет о том, что именно Андрей Клюев сопровождал Виктора Януковича с 21 по 23 февраля 2014 года "при пересечении государственной границы на вертолете, принадлежащем Российской Федерации".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Андрей Клюев вместе с Николаем Азаровым и экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко на пресс конференции в Москве, апрель 2018 года

Именно это письмо и отсутствие факта возврата экс-главы администрации президента в Украину и стали главным основанием для ЦИК, чтобы отказать в его регистрации кандидатом в депутаты в июне.

Однако представители Клюева обжаловали решение ЦИК в суде, заявляя, что он с 2014 года постоянно проживает в Донецке, который хоть и не контролируется Киевом, однако является частью территории Украины.

По словам секретаря ЦИК, Верховный суд признал письмо Генпрокуратуры и другие доводы о пребывании Клюева за границей "ненадлежащими доказательствами" и обязал комиссию заново рассмотреть документы Клюева.

Таким образом, ЦИК не могло в этот раз опираться на старые доказательства, чтобы снова отказать Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты.

"Сегодня ЦИК вынужден был выполнить решение Верховного Суда, который "уничтожил все их доказательства", чтобы не допустить срыва выборов, до которых осталось 19 дней и печать бюллетеней", - написала Бернацкая.

Что дальше?

Секретарь ЦИК подчеркнула, что учреждение еще может отменить регистрацию Андрея Клюева, однако для этого должна получить новые доказательства его постоянного пребывания за пределами Украины.

"Я ответственно заявляю, что если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановление об отмене их регистрации", - написала она.

В среду утром министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал в Facebook текст письма в ЦИК в котором утверждается, что Клюев не проживал в Украине последние пять лет.

"МВД Украины достоверно известно, что указанный гражданин покинул территорию Украины в 2014 году вместе с Януковичем и не проживал на территории Украины последние пять лет", - говорится в письме.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Клюев был главой администрации Виктора Януковича

Министр напомнил, что если бы Клюев официально пересек границу, въехав в Украину, то "он был бы задержан правоохранительными органами, поскольку находится в розыске, как лицо, которое уклоняется от следствия и суда".

Глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал "Громадському", что Клюев в мае 2019 года информировал Интерпол о том, что он находится в России, недалеко от Москвы.

Не только Клюев, но и Шарий

Во вторник ЦИК также зарегистрировал кандидатом контроверсионного блогера Анатолия Шария, которому ЦИК также сначала отказал в регистрации на основании проживания за пределами Украины.

"По Шарию за последние пять лет нет сведений о пересечении государственной границы", - написала она.

"В качестве доказательства, мы использовали протокол совещания ОБСЕ, где жена Шария заявляла, что их семья уже 7 лет проживает в Европе, а также видео заявления самого Шария, что он находится постоянно за пределами Украины".

Юристы Шария обжаловали это решение в суде.

"Суд также признал эти доказательства недостаточными и отменил наше постановление об отказе в регистрации", - отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Поэтому Шария зарегистрировали первым номером списка "Партии Шария".

Она добавила, что если государственные органы предоставят доказательства проживания Шария за границей, то ЦИК будет иметь основания отменить свое решение.

Шария разыскивает полиция по подозрению в ложном обвинении в преступлении, совершенном из корыстных побуждений.

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